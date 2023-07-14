Офіційно. В Україні змінили дату Різдва та ще двох свят
Верховна рада підтримала зміну дати святкування Різдва та ще двох відомих свят в Україні. Відповідне рішення сьогодні ухвалили парламентарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
Як проголосував парламент
За відповідний законопроект №9431 проголосував 241 народний депутат. По фракціях:
- "Слуга народу" - 175
- "Європейська солідарність" - 19
- "Батьківщина" - 13
- "Платформа за життя та мир" - 0
- "За майбутнє" - 5
- "Голос" - 10
- "Довіра" - 10
- "Відновлення України" - 2
- Позафракційні - 7
Фото: Верховна рада проголосувала за зміну дати Різдва і ще двох свят (t.me/yzheleznyak)
Нові дати свят
Згідно з рішенням Верховної ради тепер:
- 25 грудня - Різдво Христове (замість 07 січня)
- 15 липня - День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.
- 1 жовтня - День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
За словами парламентарів, цей закон підпишуть після 28 липня. Тобто всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.
Тому ще в цього місяця День Української Державності святкуватимуть 28 липня.
Нагадаємо, що Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому.
Детальніше про те, якими будуть нові дати свят, а які залишається незмінними - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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