День Украинской Государственности 2023: когда отметим и почему в этом году праздник уникален

История праздника и его значение

Введение нового праздника инициировал президент Владимир Зеленский летом 2021-го, объявив об этом во время празднования 30-летия Независимости. Верховная Рада в конце мая 2022 года поддержала законопроект 257 голосами "за".

Призвание Дня Государственности - напомнить о связи ныне живых украинцев со многими поколениями нашего народа.

Праздник должен способствовать утверждению преемственности богатой истории Украинского государства, берущего начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.

Будет ли 28 июля выходным

Во время основания планировалось, что День Украинской Государственности должен стать выходным. Однако полномасштабная война РФ против Украины изменила ситуацию.

В стране действует военное положение, поэтому дополнительные выходные отменены. А насладиться отдыхом украинцы смогут после нашей победы.

Почему в этом году праздник уникален

Дело в том, что День Государственности по замыслу должен совпадать с днем, когда чествуется память выдающегося творца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, то есть 28 июля.

Поскольку календарная реформа ПЦУ предусматривает смещение всех дат на 13 дней назад, со следующего года День Государственности будет отмечаться 15 июля. Верховная рада уже приняла такое нововведение.