День учителя 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

День учителя 2019 в Украине выпадает в этом году на воскресенье 6 октября. В нашей стране этот праздник называется День работников образования, поэтому в этот день поздравляют всех педагогов, не только в школе.

Накануне этого праздника Styler собрал лучшие поздравления в прозе и стихах. Теперь у вас есть возможность поздравить любимого педагога не только подарком.

Поздравления с Днем учителя в стихах

Красиво и оригинально поблагодарить любимых учителей за их нелегкий труд можно словами пожеланий в стихах:

Строгим и ласковым,

Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,

Тем, кто недавно из стен институтских,

Тем, кто считается в средних годах.

Тем, кто поведал нам тайны открытий,

Учит в труде добиваться побед,

Всем, кому гордое имя - учитель,

Низкий поклон и горячий привет!

***

Какое гордое призванье -

Давать другим образование, -

Частицу сердца отдавать

Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо вам за то, что вы

Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,

Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

Фото: Поздравления с Днем уителя в стихах (pixabay.com/MaxxGirr)

Красивые пожелания педагогам в прозе

Поздравления с Днем учителя 2019 в прозе прозвучат торжественно и искренне на сцене школьного концерта или просто в беседе, либо, как тост за столом.

Учитель - это не профессия, учитель - это целая жизнь, и она отдана школе и ученикам. Сегодня ваш праздник, и мы желаем вам силы и крепкого здоровья.

***

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

***

Поздравляю с праздником Дня учителя! Вы — светлые и талантливые люди. Ваша мудрость и знания — залог успешного воспитания наших детей. Верю, что добро, которым вы озаряете сердца ребят, вернется к вам сторицей. Желаю сохранять оптимизм и надежды, обладать здоровьем и терпением, иметь достаток и счастье!

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Официальные поздравления с Днем учителя 2019

Если вам необходимо официально со сцены поздравить педагогов, возьмите на заметку эти фразы.

Уважаемые учителя!

Вы дарите детям частичку души,

Помочь вы всегда им готовы,

Для вас — теплота этих радостных строк

И искренность каждого слова:

Пускай помогает удача во всём,

Пусть жизнь будет солнцем согрета.

Добра, вдохновения вам день за днем,

Гармонии, творчества, света!

***

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с Днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!

Фото: С днем учителя (pixabay.com/Wokandapix)

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Пожелания от детей

Очень приятно учителю получить пожелания и поздравления от собственных воспитанников. Вот несколько вариантов пожеланий для первой учительницы от выпускников:

Учительница первая моя...

Всего три слова, но — волшебных слова.

Нам знания дарили, не тая,

И мы вам были в рот смотреть готовы.

Проходит время, жизнь идет вперед,

И мы вам в день учителя желаем:

Пускай Господь вам радости дает,

А жизнь побольше счастья отсыпает!

***

Много слов хороших есть,

Чтобы Вам сейчас прочесть,

Пожеланий откровенных,

Добрых, необыкновенных...

Пусть душа поёт от счастья,

Прочь бегут от Вас ненастья,

А прекрасный, добрый смех,

Пусть приносит Вам успех!

Пусть у Вас, всё будет гладко —

Чтоб жилось Вам сладко-сладко.

Мы Вас любим, уважаем,

И ещё раз — поздравляем!

Фото: Поздравление от учеников (pixabay.com/stevepb)

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Кстати, краткие поздравления с Днем учителя 2019 подойдут для праздничных смс-сообщений. Отправьте такое сообщение педагогу - ему будет очень приятно.

Спасибо Вам за слово, за науку,

За тяжкий труд осиленных азов,

За тот звонок, что предвещал разлуку,

За светлый миг и вечный сердца зов!

***

В день учителя желаю

Только счастья и добра,

Пусть не старится с годами

Ваша школьная душа!

***

Пускай работа чаще то приносит,

Что нужно для успеха всем всегда.

Желаем, чтоб была на радость осень,

Хоть иногда работа не проста.