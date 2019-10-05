День учителя 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Лучшие поздравления для любимых учителей и педагогов в прозе и стихах в их профессиональный праздник - День учителя 2019
День учителя 2019 в Украине выпадает в этом году на воскресенье 6 октября. В нашей стране этот праздник называется День работников образования, поэтому в этот день поздравляют всех педагогов, не только в школе.
Накануне этого праздника Styler собрал лучшие поздравления в прозе и стихах. Теперь у вас есть возможность поздравить любимого педагога не только подарком.
Красиво и оригинально поблагодарить любимых учителей за их нелегкий труд можно словами пожеланий в стихах:
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя - учитель,
Низкий поклон и горячий привет!
***
Какое гордое призванье -
Давать другим образование, -
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
Поздравления с Днем учителя 2019 в прозе прозвучат торжественно и искренне на сцене школьного концерта или просто в беседе, либо, как тост за столом.
Учитель - это не профессия, учитель - это целая жизнь, и она отдана школе и ученикам. Сегодня ваш праздник, и мы желаем вам силы и крепкого здоровья.
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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
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Поздравляю с праздником Дня учителя! Вы — светлые и талантливые люди. Ваша мудрость и знания — залог успешного воспитания наших детей. Верю, что добро, которым вы озаряете сердца ребят, вернется к вам сторицей. Желаю сохранять оптимизм и надежды, обладать здоровьем и терпением, иметь достаток и счастье!
День учителя: традиции празднования в Украине
Если вам необходимо официально со сцены поздравить педагогов, возьмите на заметку эти фразы.
Уважаемые учителя!
Вы дарите детям частичку души,
Помочь вы всегда им готовы,
Для вас — теплота этих радостных строк
И искренность каждого слова:
Пускай помогает удача во всём,
Пусть жизнь будет солнцем согрета.
Добра, вдохновения вам день за днем,
Гармонии, творчества, света!
***
Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с Днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!
Подарок на День учителя: топ-10 лучших идей
Очень приятно учителю получить пожелания и поздравления от собственных воспитанников. Вот несколько вариантов пожеланий для первой учительницы от выпускников:
Учительница первая моя...
Всего три слова, но — волшебных слова.
Нам знания дарили, не тая,
И мы вам были в рот смотреть готовы.
Проходит время, жизнь идет вперед,
И мы вам в день учителя желаем:
Пускай Господь вам радости дает,
А жизнь побольше счастья отсыпает!
***
Много слов хороших есть,
Чтобы Вам сейчас прочесть,
Пожеланий откровенных,
Добрых, необыкновенных...
Пусть душа поёт от счастья,
Прочь бегут от Вас ненастья,
А прекрасный, добрый смех,
Пусть приносит Вам успех!
Пусть у Вас, всё будет гладко —
Чтоб жилось Вам сладко-сладко.
Мы Вас любим, уважаем,
И ещё раз — поздравляем!
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Кстати, краткие поздравления с Днем учителя 2019 подойдут для праздничных смс-сообщений. Отправьте такое сообщение педагогу - ему будет очень приятно.
Спасибо Вам за слово, за науку,
За тяжкий труд осиленных азов,
За тот звонок, что предвещал разлуку,
За светлый миг и вечный сердца зов!
***
В день учителя желаю
Только счастья и добра,
Пусть не старится с годами
Ваша школьная душа!
***
Пускай работа чаще то приносит,
Что нужно для успеха всем всегда.
Желаем, чтоб была на радость осень,
Хоть иногда работа не проста.