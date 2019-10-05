День учителя 2019: найкращі поздоровлення у віршах і прозі

День вчителя 2019 в Україні припадає в цьому році на неділю 6 жовтня. У нашій країні це свято називається День працівників освіти, тому в цей день вітають всіх педагогів, не тільки в школі.

Напередодні цього свята Styler зібрав найкращі поздоровлення в прозі і віршах. Тепер у вас є можливість привітати улюбленого педагога не лише подарунком.

Привітання з Днем вчителя у віршах

Красиво і оригінально подякувати улюблених вчителів за їх нелегку працю можна словами побажань у віршах:

В цей святковий час

Прийміть побажання від нас!

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,

І з ним вам прожити не меньше ста літ.

Хай горе обходить вас стороною,

А щастя приходить і ллється рікою!

Хай кожен день до вас приходить радість,

І дового десь блукає старість,

Щоб ніколи не старіли,

А душею молоділи.

***

Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.

Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще довго молодіти,

Та й не одну осінь ще з нами зустріти.

За те тепло, що в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі учителі!

Фото: Вітання з Днем учителя в віршах (pixabay.com/MaxxGirr)

Гарні побажання освітянам у прозі

Привітання з Днем вчителя 2019 в прозі прозвучать урочисто і щиро на сцені шкільного концерту чи просто в розмові, або, як тост за столом.

Учитель - це не професія, вчитель - це ціле життя, і воно віддане школі і учням. Сьогодні ваше свято, і ми бажаємо вам сили і міцного здоров'я.

***

Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни! Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте свою цінну увагу у близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї. Любові вам, терпіння, щастя і благополуччя!

***

Вітаю зі святом Дня вчителя! Ви - світлі й талановиті люди. Ваша мудрість і знання - запорука успішного виховання наших дітей. Вірю, що добро, яким ви огортаєте серця учнів, повернеться до вас сторицею. Бажаю зберігати оптимізм і надії, мати здоров'я і терпіння, достаток і щастя!

День учителя: традиції святкування в Україні

Офіційні привітання з Днем вчителя 2019

Якщо вам необхідно офіційно зі сцени привітати педагогів, візьміть на замітку ці фрази.

Шановні вчителі!

Ви даруєте дітям частинку душі,

Допомогти ви завжди їм готові,

Для вас — теплота цих радісних рядків

І щирість кожного слова:

Нехай допомагає удача у всьому,

Нехай життя буде сонцем зігріта.

Добра, натхнення вам день за днем,

Гармонії, творчості, світла!

***

Дорогі наші вчителі! Вітаємо вас з Днем учителя! Високо цінуємо щедрість ваших люблячих сердець, ваше терпіння і розуміння, відданість справі і любов до нас — своїм учням! Бажаємо міцного здоров'я, бадьорості тіла й духу, радості від вашої нелегкої праці і усіляких успіхів в особистому житті! Нехай вас оточують повагу і любов, доброзичливість і милосердя, життєрадісність і наша подяка!

Подарунок на День вчителя: топ-10 кращих ідей

Побажання від дітей

Дуже приємно вчителю отримати побажання та привітання від власних вихованців. Ось декілька варіантів побажань для першої вчительки від випускників:

Вчителю мудрий,

Вчителю добрий,

Нас научили ви,

Нас ви ростили,

Дай Боже щастя,

Вам, справжня людина,

Щоб мали терпіння,

Щоб мали сили.

***

Я пам'ятаю кожне ваше слово

Дивлюсь, заходите ви в клас

І дзвонить ранком дзвоник малиново,

І вчителька стрічає знову нас.

На синіх вікнах райдуга повисла,

Вона до школи кличе мене знов.

Учителька, ви перша наша пісня

Як пісня птаха з гомінких дібров.

Круті дороги доля нам простеле

Вам же допоможе

Так її любити

Мудрий ваш наставник

Рідний ваш учитель.

Вихідні та свята в жовтні: скільки будемо відпочивати

До речі, короткі привітання з Днем вчителя 2019 підійдуть для святкових смс-повідомлень. Надішліть таке повідомлення педагогу - йому буде дуже приємно.

Прийміть уклін від нас земний!

Хай дасть вам Бог прожити ще 100 літ

І залишити у житті лиш добрий слід!

***

Прийміть від мене привітання - найпалкіші,

А з ними побажання - найщиріші -

Добра, поваги, злагоди, любові,

Багатої на щастя долі!