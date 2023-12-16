День Святої Варвари. Як у давнину ворожили наші пращури на кохання

17 грудня православні українці відзначають день Святої Варвари за старим церковним календарем. У цю ніч було заведено ворожити на майбутнього нареченого. За новим календарем вшановують святого пророка Даниїла, а також святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла

Як у давнину дівчата ворожили на Варвари, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Ворожіння на Варвари

Звісно, велика кількість ворожінь була пов'язана зі сновидіннями. Саме в них дівчина могла побачити майбутнє кохання. Для цього дівчата писали на трьох лаврових листках імена Ананій, Азарій і Місаїл. За повір'ям, святі повинні були показати уві сні її судженого.

Дівчата хотіли дізнатися, хто першою вийде заміж. Для цього брали дерев'яну ложку та кидали її в миску з водою. Чия ложка першою відпливе від краю, та першою вийде заміж.

Ще одне популярне гадання проводили за допомогою вишневої гілки. Перед світанком дівчата виходили з дому, зрізали вишневі гілочки та ставили їх у воду перед образами

Якщо гілка розпускалася до Різдва - дівчина скоро вийде заміж. А якщо на гілці ще й з'являлися квіти, то найближчого року дівчина стане мамою.

До такого самого ворожіння вдавалися й хлопці. Якщо гілка не розквітала - дружина буде ледачою і не ласкавою, а якщо розквітала - лагідною.

Існувало ще одне ворожіння. Потрібно правою рукою взяти жменю зерен, висипати їх на підлогу і перерахувати. Якщо парна кількість, дівчині пощастить вийти заміж наступного року, а якщо непарна - найближчим часом весілля не буде.

Що не можна робити на Варвари

Не можна скаржитися на життя.

Заборонено лаятися, сваритися з родичами, жінкам - зі свекрухами.

Не варто займатися рукоділлям.

У цей день також не вирушали в далеку дорогу.

Чоловікам було заборонено сваритися з дружиною. У народі казали, що через це можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Прикмети в день Святої Варвари

У народі стежили за такими проявами природи:

зима вступила у свої права - наступного року буде гарний урожай

багато снігу випало цього дня - зима буде сніжною і морозною

сильний мороз на вулиці - чекай холоднечу, а літо буде спекотним і посушливим

похмура погода - влітку буде багато овочів і грибів

Хто святкує іменини

17 грудня з днем ангела варто привітати Анастасію, Варвару, Василя, Геннадія, Дмитра, Катерину, Івана, Кіру, Миколу, Олександра, Олексія, Уляну.