День Святої Варвари. Як у давнину ворожили наші пращури на кохання
17 грудня православні українці відзначають день Святої Варвари за старим церковним календарем. У цю ніч було заведено ворожити на майбутнього нареченого. За новим календарем вшановують святого пророка Даниїла, а також святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла
Як у давнину дівчата ворожили на Варвари, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, місячний календар, Вікіпедія.
Ворожіння на Варвари
Звісно, велика кількість ворожінь була пов'язана зі сновидіннями. Саме в них дівчина могла побачити майбутнє кохання. Для цього дівчата писали на трьох лаврових листках імена Ананій, Азарій і Місаїл. За повір'ям, святі повинні були показати уві сні її судженого.
Дівчата хотіли дізнатися, хто першою вийде заміж. Для цього брали дерев'яну ложку та кидали її в миску з водою. Чия ложка першою відпливе від краю, та першою вийде заміж.
Ще одне популярне гадання проводили за допомогою вишневої гілки. Перед світанком дівчата виходили з дому, зрізали вишневі гілочки та ставили їх у воду перед образами
Якщо гілка розпускалася до Різдва - дівчина скоро вийде заміж. А якщо на гілці ще й з'являлися квіти, то найближчого року дівчина стане мамою.
До такого самого ворожіння вдавалися й хлопці. Якщо гілка не розквітала - дружина буде ледачою і не ласкавою, а якщо розквітала - лагідною.
Існувало ще одне ворожіння. Потрібно правою рукою взяти жменю зерен, висипати їх на підлогу і перерахувати. Якщо парна кількість, дівчині пощастить вийти заміж наступного року, а якщо непарна - найближчим часом весілля не буде.
Що не можна робити на Варвари
- Не можна скаржитися на життя.
- Заборонено лаятися, сваритися з родичами, жінкам - зі свекрухами.
- Не варто займатися рукоділлям.
- У цей день також не вирушали в далеку дорогу.
- Чоловікам було заборонено сваритися з дружиною. У народі казали, що через це можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
Прикмети в день Святої Варвари
У народі стежили за такими проявами природи:
- зима вступила у свої права - наступного року буде гарний урожай
- багато снігу випало цього дня - зима буде сніжною і морозною
- сильний мороз на вулиці - чекай холоднечу, а літо буде спекотним і посушливим
- похмура погода - влітку буде багато овочів і грибів
Хто святкує іменини
17 грудня з днем ангела варто привітати Анастасію, Варвару, Василя, Геннадія, Дмитра, Катерину, Івана, Кіру, Миколу, Олександра, Олексія, Уляну.
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