День Святой Варвары. Как в давние времена наши предки гадали на любовь

17 декабря православные украинцы отмечают день Святой Варвары по старому церковному календарю. В эту ночь было принято гадать на будущего жениха. По новому календарю чтят святого пророка Даниила, а также святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила

Гадание на Варвары

Конечно, большое количество гаданий было связано со сновидениями. Именно в них девушка могла увидеть будущую любовь. Для этого девушки писали на трех лавровых листках имена Ананий, Азарий и Мисаил. По поверью, святые должны были показать во сне ее суженого.

Девушки хотели узнать, кто первым выйдет замуж. Для этого брали деревянную ложку и бросали в миску с водой. Чья ложка первой отплывет от края, та первой выйдет замуж.

Еще одно популярное гадание проводили с помощью вишневой ветки. Перед рассветом девушки выходили из дома, срезали вишневые веточки и ставили в воду перед образами.

Если ветка распускалась к Рождеству - девушка скоро выйдет замуж. А если на ветке еще и появлялись цветы, то в ближайшем году девушка станет мамой.

К такому же гаданию прибегали и ребята. Если ветка не расцветала - жена будет ленивой и не ласковой, а если расцветала - ласковой.

Существовало еще одно гадание. Нужно правой рукой взять пригоршню зерен, высыпать их на пол и пересчитать. Если четное количество, девушке удастся выйти замуж в следующем году, а если нечетное - в ближайшее время свадьбы не будет.

Что нельзя делать на Варваре

Нельзя жаловаться на жизнь.

Запрещено ругаться, ссориться с родственниками, женщинам - со свекровями.

Не стоит заниматься рукоделием.

В этот день также не отправлялись в дальний путь.

Мужчинам было запрещено ссориться с женой. В народе говорили, что из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Приметы в день Святой Варвары

В народе следили за такими проявлениями природы:

зима вступила в свои права - в следующем году будет хороший урожай

много снега выпало в этот день - зима будет снежной и морозной

сильный мороз на улице - жди стужу, а лето будет жарким и засушливым

пасмурная погода - летом будет много овощей и грибов

Кто празднует именины

17 декабря с днем ангела следует поздравить Анастасию, Варвару, Василия, Геннадия, Дмитрия, Екатерину, Ивана, Киру, Николая, Александра, Алексея, Ульяну.