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Вихідні на Різдво та Новий рік 2024: скільки будемо відпочивати

Понеділок 04 грудня 2023 15:48
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Вихідні на Різдво та Новий рік 2024: скільки будемо відпочивати Чи будуть в Україні вихідні на новорічні свята (УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

У грудні цього року в Україні пройде багато зимових свят - День ЗСУ, день святого Миколая, Різдво, переддень Нового року серед них.

Чи будуть цього року у країні вихідні - читайте нижче у матеріалі Styler.

Як відпочиватимемо у грудні 2023 року

Якщо дивитися на офіційний календар, вихідні дні цього місяця будуть у суботу та неділю 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 грудня.

Законодавство України "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" свідчить, що додаткових вихідних під час війни не передбачено, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

6 грудня - день Збройних Сил України та День святого Миколая, він випадає на середу та не буде вихідним днем.

Різдво Христове за новою ліанським календарем, на який перейшла Україна, випадає на 25 грудня. Це понеділок і вихідного цієї дати не буде. Він також скасований через воєнний стан, дія якого продовжена до 14 лютого 2024 року.

Загалом у грудні буде 31 календарний день, з яких працюватимемо 21 день, а 10 буде вихідним.

1 січня - це понеділок, і він стане робочим днем в Україні.

Варто зазначити, що у приватних компаніях роботодавець може встановлювати вихідні на власний розсуд.

Раніше ми публікували новий церковний календар на грудень 2023 року.

Раніше ми розповідали, коли будуть батьківські суботи у 2023 році за новим календарем.

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