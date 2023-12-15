Які кольори у 2024 році принесуть удачу та успіх у справах

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога нумеролога Анастасії Каримової розповідає, які кольри принесуть удачу в 2024 році

Які кольори принесуть удачу у 2024 році

Символ року - зелений деревʼяний дракон. Це пов’язано з вогнем та деревом. Дракон - це миролюбний символ, тому рік буде вдалим для всіх, хто буде працювати над собою та своїм розвитком. Це основна умова від дракона. Завдяки йому, ми будемо отримувати нові можливості. Тож, хвилювання можна залишити у минулому році і просто не сидіти на місці.

Цей рік стане поштовхом для того, щоб проявити своє "Я" та почати робити те, про що ви мріяли багато років, адже це останній рік, коли символ року допоможе досягти бажаного. Але, просто так нікому і нічого не дістанеться. Заради всього потрібно працювати й в першу чергу над собою - дракон це поважає і дає винагороду.

А щоб збільшити свою удачу у новому році, потрібно звертати увагу на кольори, які можуть її притягнути або просто подобаються дракону та вважаються особливими.

Символ року 2024 (фото: Freepik)

Кольорами року стали:

червоний

срібний

смарагдовий

жовтий.

Та найбільше дракон виділяє лише три кольори:

Білий - він є символом чистоти та нових починань. Цей колір принесе вам у 2024 нові можливості та допоможе реалізувати плани та заповітні мрії.

Золотий - цей колір завжди демонструє розкіш та амбіції. Вибравши вбрання золотого кольору, ви отримаєте прихильність дракона і наступний рік може стати неймовірно вдалим.

Зелений - це колір символу року, тому сміливо обирайте всі відтінки, від лаймового до пляшкового. Це потішить символ року.

Які кольори не любить дракон: