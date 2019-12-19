День Святого Николая: приметы и молитвы, что нельзя делать в большой праздник

День Святого Николая 19 декабря (Фото: коллаж РБК-Украина)

19 декабря отмечают большой народно-христианский праздник День Святого Николая

День святого Николая Чудотворца христиане отмечают 19 декабря и считают не только большим религиозным, но и одним из самых любимых народных праздников. По традиции принято дарить подарки родным и друзьям, давать милостыню, молиться святому о здоровье и просить об исполнении заветных желаний.

Так, этой ночью дети получают подарки под подушками и в своей обуви, поэтому искренне верят в чудо, совершаемое святым Николаем и учатся быть милосердными. Чудотворец опекает также воинов, моряков, водителей, путешественников, студентов и торговцев.

В День Святого Николая еще со времен Киевской Руси-Украины наши предки чествовали память чудотворца и придерживались определенных правил, чтобы приумножить достаток в доме, защититься от болезней и оградить душу от зла.

Сам праздник пришел к нам еще в XI веке во времена князя Всеволода Ярославича. В современном мире в англоязычных странах святой отождествляется с Сантой Клаусом, который одаривает детей на Рождество.

Святой Николай Чудотворец - это историческая личность, епископ города Мира в Малой Азии. Священник жил в III веке и своим милосердием заслужил вознаграждение у Бога - дар творить чудеса. Церковь прославляет святого Николая как помощника всем, кто оказался в беде и скорби. В древних рукописях упоминаются случаи, когда при смерти люди после приложения к мощам исцелялись буквально в тот же день.

Святой Николай Чудотворец (Фото из открытых источников)

Николай Чудотворец помогал утопающим, освобождал пленных, спасал от смертной казни невинных, исцелял больных, помогал избавиться бедности и отдавал еду голодным. Как гласят легенды, Николай помог выйти замуж одной бедной девушке, у которой не было приданого - святой подбросил через окно в ее комнату кусок золота.

Традиции и запреты в День Святого Николая:

По давней украинской традиции, в День Святого Николая самые почтенные люди в селе собирались вместе и варили пшеничное пиво на праздник. Устраивалась большая вечеря (но с постными блюдами на столе), после которой начинались гуляния. Детям в этот день дарили особое печенье - николайчики.

Важным правилом считали обязательно раздать долги до конца Дня Николая, а в противном случае можно призвать в дом нужду и безденежье в следующем году.

Верили, что если в этот праздник не позаботиться о бедных или сиротах, то 7 лет будешь терпеть убытки.

Также принято мириться и прощать. Есть даже такая поговорка: "На Николая клич друга, зови и врага, оба будут друзьями".

Молитвы Святому Николаю:

У Святого Николая просили об осуществлении заветной мечты, так как верили, что искренние желания воплотятся в жизнь после такой молитвы:

Всеблагой отче Николай, великий и дивный чудотворец! Воззри на меня ласково и выслушай просьбу мою. Призри на грусть сердца моего и его вздох. Ты, который имеешь смелость приступить к Господу, выпроси у Всевышнего прощения грехов моих: сознательных и бессознательных, словом, делом или помышлением. Помоги приступить мне к всемилостивому Сердцу Христа Человеколюбца, чтобы ради твоих заслуг Господь простил эти вины и даровал мне милость [текст просьбы]. Аминь.

Еще одна молитва Святому Николаю о здоровье и исцелении от различных болезней произносилась так:

Всеблагой отче Николай, великий и дивный чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и боль, ты своим покровительством избавлял от верной смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне прошу тебя, скорого утешителя тех, кто в горе и нуждах настоящей жизни: поспеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и эпидемии, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Храни меня через всю мою жизнь, особенно в страшную минуту перехода от временной жизни в вечность. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я сподобился (сподобилась) навеки в небе, вместе с тобой, прославлять и величать милосердием. Аминь.

У святого Николая Чудотворца просили о заступничестве и прощении грехов, а также о мире. Для этого молились так:

О святитель Христовый Николай! Услышь нас, грешных рабов Божьих (имена), молящихся Тебе, и моли о нас, недостойных, Создателя нашего и Владыку. Испроси Бога нашего быть милостивым к нам в нынешней жизни и в будущем веке, пусть не по делам нашим, а по Своей милости воздаст нам. Избавь нас, угодник Христовый, от зла, которое находит на нас, и угомони волны страстей и бед, восстающих против нас. Пусть ради святой молитвы твоей поглотит нас напасть и не потопит в бездне греховной и в болоте страстей наших. Моли, святитель Николай, Христа Бога нашего, чтобы подал нам мирную жизнь и спасение и великую милость ныне и отпущения грехов, а душам нашим - всегда и во веки веков. Аминь.

В День Святого Николая дарят подарки и молятся ою исполнении заветной мечты (Фото: pixabay.com)

Главные приметы в День святого Николая Чудотворца: