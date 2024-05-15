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День сім'ї: теплі привітання зі святом у душевних СМС

День сім'ї в Україні відзначають 15 травня (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Міжнародний день сім'ї відзначається щорічно 15 травня. У цей день заведено проводити різні святкові та освітні заходи, проте під час війни близьких і рідних можна привітати віддалено - дзвінком, або ж душевним СМС.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про витоки цього свята та пропонує вам низку кращих привітань, якими можна порадувати рідних.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: HappyB, Vitannya.in.ua, Wikipedia.

Основне про витоки свята

Ще у 1989 році Асамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї.

Метою такого кроку стало прагнення поглибити розуміння питань родини, а також об'єднання можливостей різних країн для розв'язання всіх найсерйозніших питань, пов'язаних із сім'єю.

В цілому запровадження свята було викликано стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання підростаючого покоління.

20 вересня 1993 року, згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, 15 травня було запроваджено Міжнародний день сім'ї.

В Україні День сім'ї впродовж тривалого часу святкували 8 липня, проте ця дата збігалась з російським святом сім'ї, любові та вірності.

Виходячи з цього, на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у липні 2023 року президент України Володимир Зеленський змінив дату святкування на 15 травня.

Отже, цього року День сім'ї в Україні вперше відзначається у Міжнародний день сім'ї.

Привітання зі святом у прозі

Сьогодні, у Міжнародний день сім'ї, хочу побажати вам миру, здоров'я та щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Бажаю взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та благополуччя.

***

Сім'я - найдорожчий і найцінніший скарб. Тому сьогодні бажаю, щоб сім’я була тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впоратись із будь-якими труднощами. Нехай всередині родини завжди будуть мир і любов!

***

Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю яскравого сонця у мирному небі, мудрості й терпіння, здоров'я та злагоди. Нехай всі лиха обходять стороною, а близькі люди завжди будуть надійною опорою й підтримкою.

Привітання зі святом у віршах

Сім'я - це щастя, ми нею багаті.
Давайте сім'єю будемо ми дорожити!
Бажаю вам, любі мої, у це свято
Дружно, щасливо і радісно жити!

***

Хай сім'я вам дарує радість
І домашнє тепло.
Хай панують в ній розуміння,
Повага, добро.
І любов, і вірність будуть
У житті вашім назавжди.
І нехай це не змінять
Ні розлуки, ні роки.

***

Сім'я - це щастя, любов і удача,
Сім'я - це влітку поїздки на дачу.
Сім'я - це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім'я - дружна праця і вічні турботи,
Сім'я - це багато вдома роботи.
Сім'я - це складно.
Сім'я - це важливо.
Сім'я - це коли
Все на світі можливо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути безглуздих суперечок у стосунках.

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