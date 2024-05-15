День сім'ї: теплі привітання зі святом у душевних СМС

Основне про витоки свята

Ще у 1989 році Асамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї.

Метою такого кроку стало прагнення поглибити розуміння питань родини, а також об'єднання можливостей різних країн для розв'язання всіх найсерйозніших питань, пов'язаних із сім'єю.

В цілому запровадження свята було викликано стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання підростаючого покоління.

20 вересня 1993 року, згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, 15 травня було запроваджено Міжнародний день сім'ї.

В Україні День сім'ї впродовж тривалого часу святкували 8 липня, проте ця дата збігалась з російським святом сім'ї, любові та вірності.

Виходячи з цього, на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у липні 2023 року президент України Володимир Зеленський змінив дату святкування на 15 травня.

Отже, цього року День сім'ї в Україні вперше відзначається у Міжнародний день сім'ї.

Привітання зі святом у прозі

Сьогодні, у Міжнародний день сім'ї, хочу побажати вам миру, здоров'я та щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Бажаю взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та благополуччя.

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Сім'я - найдорожчий і найцінніший скарб. Тому сьогодні бажаю, щоб сім’я була тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впоратись із будь-якими труднощами. Нехай всередині родини завжди будуть мир і любов!

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Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю яскравого сонця у мирному небі, мудрості й терпіння, здоров'я та злагоди. Нехай всі лиха обходять стороною, а близькі люди завжди будуть надійною опорою й підтримкою.

Привітання зі святом у віршах

Сім'я - це щастя, ми нею багаті.

Давайте сім'єю будемо ми дорожити!

Бажаю вам, любі мої, у це свято

Дружно, щасливо і радісно жити!

***

Хай сім'я вам дарує радість

І домашнє тепло.

Хай панують в ній розуміння,

Повага, добро.

І любов, і вірність будуть

У житті вашім назавжди.

І нехай це не змінять

Ні розлуки, ні роки.

***

Сім'я - це щастя, любов і удача,

Сім'я - це влітку поїздки на дачу.

Сім'я - це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім'я - дружна праця і вічні турботи,

Сім'я - це багато вдома роботи.

Сім'я - це складно.

Сім'я - це важливо.

Сім'я - це коли

Все на світі можливо.