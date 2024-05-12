6 порад, які допоможуть уникнути безглуздих суперечок в стосунках

Попри те, що в кожних стосунках можуть бути конфлікти, іноді причина суперечок може бути безглуздою. Звісно, кожна ситуація є індивідуальною, однак, якщо дріб'язкові сварки набридли, можна спробувати змінити поведінку для уникнення суперечок.

Про те, як уникнути беззмістовних суперечок з партнером, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Brides .

Майте позитивний погляд на речі

Не все так приречено і похмуро. На думку експертів, сварки вказують на те, що у ваших стосунках щось не так, проте важливе для вас і для вашого партнера - іноді вказує й на внутрішню причину.

До того ж більшість насправді рідко свариться з людьми, які не є важливими. Адже навіть безглузді сварки свідчать про те, що людина дає сигнали про свій комфорт і почуття - наві такими нездоровими способами як пасивна агресія.

Перестаньте прагнути завжди мати рацію

Від цієї звички важко позбутися, але варто хоча б спробувати. Як зазначають психологи, більшість безглуздих сварок зводиться лише до того, щоб довести нашому партнеру, що він не правий або нерозумний, бо не робить того, чого ми хочемо.

Замість того, щоб сваритися через це, варто без агресії озвучити те, що ви хочете і чому це важливо для вас.

Дихайте, перш ніж сказати щось погане

Затамувавши подих, ви маєте можливість подумати про те, чому ви хочете сказати щось погане. Зазвичай, за словами психологів, ми говоримо злі речі, тому що відчуваємо себе скривдженими і хочемо завдати болю у відповідь.

Причина цього полягає в бажанні, аби партнер зрозумів, що ми відчуваємо. Проте насправді розмова може допомогти досягти цього, не починаючи сварку.

Говоріть про свої почуття

Під час суперечки ви можете потрапити в пастку звинувачення партнера в усьому. Замість того, щоб зосередитися на тому, що, на вашу думку, він зробив не так, зосередьтеся на своїх емоціях.

Слухайте свого партнера

На думку психологів, коли ми слухаємо, більшість з нас зосереджені на тому, що ми збираємося сказати далі, а не на тому, що було сказано - а також на тому, чи є сказане правдою. Однак не слухаємо партнера з метою зрозуміти його.

Важливо не тільки думати про те, що ви маєте сказати, а й дослухатись. А хороша альтернатива здогадкам - ставити запитання і слухати відповіді.

Тож варто спробувати слухати досвід вашого партнера, насамперед як його переконання, не думаючи про те, чи є він об'єктивно правдивим або обґрунтованим.

Покажіть розуміння

У кожної історії є дві сторони. Спробуйте подивитися на речі з погляду вашого партнера. Проте важливо показувати свою підтримку і через дії, знаходячи компроміс.

Проте, якщо ви ніяк не можете знайти порозуміння і продовжуєте запальні суперечки з будь-якого приводу - можливо, слід розглянути такі варіанти, як індивідуальна та групова сімейна терапія.