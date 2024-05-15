День семьи: теплые поздравления с праздником в душевных СМС

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. В этот день принято проводить различные праздничные и образовательные мероприятия, однако во время войны близких и родных можно поздравить удаленно - звонком или душевным СМС.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истоках этого праздника и предлагает ряд лучших поздравлений, которыми можно порадовать родных.
При подготовке материала были использованы следующие источники: HappyB, Vitannya.in.ua, Wikipedia.
Еще в 1989 году Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи.
Целью такого шага стало стремление углубить понимание вопросов семьи, а также объединение возможностей разных стран по решению всех самых серьезных вопросов, связанных с семьей.
В целом, введение праздника было вызвано обеспокоенностью мирового сообщества современным положением семьи и ее значением в процессе воспитания подрастающего поколения.
20 сентября 1993 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 15 мая был введен Международный день семьи.
В Украине День семьи долгое время праздновали 8 июля, однако эта дата совпадала с российским праздником семьи, любви и верности.
Исходя из этого, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, в июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский изменил дату празднования на 15 мая.
В этом году День семьи в Украине впервые отмечается в Международный день семьи.
Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам мира, здоровья и счастья. Пусть ваш семейный костер всегда горит и дарит тепло. Желаю взаимопонимания и поддержки, терпения, сил, любви и благополучия.
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Семья - самый дорогой и самый ценный клад. Поэтому сегодня желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи всегда будут мир и любовь!
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Поздравляю с Днем семьи! Желаю яркого солнца в мирном небе, мудрости и терпения, здоровья и согласия. Пусть все беды обходят стороной, а близкие люди всегда будут надежной опорой и поддержкой.
Семья - это счастье, мы ею богаты.
Давайте семьей будем мы дорожить!
Желаю, любимые мои, в этот праздник
Дружно, счастливо и радостно жить!
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Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло.
Пусть в ней будут понимание,
Уважение, добро.
И любовь, и верность будут
В жизни вашей навсегда.
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
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Семья - это счастье, любовь и удача,
Семья - это летом поездки на дачу.
Семья - это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Вера в лучшее всегда, волнение и трепет.
Семья - дружный труд и вечные заботы,
Семья - это много дома работы.
Семья - это сложно.
Семья - это важно.
Семья - это когда
Все на свете возможно.
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