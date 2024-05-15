День семьи: теплые поздравления с праздником в душевных СМС

Основное об истоках праздника

Еще в 1989 году Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи.

Целью такого шага стало стремление углубить понимание вопросов семьи, а также объединение возможностей разных стран по решению всех самых серьезных вопросов, связанных с семьей.

В целом, введение праздника было вызвано обеспокоенностью мирового сообщества современным положением семьи и ее значением в процессе воспитания подрастающего поколения.

20 сентября 1993 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 15 мая был введен Международный день семьи.

В Украине День семьи долгое время праздновали 8 июля, однако эта дата совпадала с российским праздником семьи, любви и верности.

Исходя из этого, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, в июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский изменил дату празднования на 15 мая.

В этом году День семьи в Украине впервые отмечается в Международный день семьи.

Поздравления с праздником в прозе

Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам мира, здоровья и счастья. Пусть ваш семейный костер всегда горит и дарит тепло. Желаю взаимопонимания и поддержки, терпения, сил, любви и благополучия.

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Семья - самый дорогой и самый ценный клад. Поэтому сегодня желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи всегда будут мир и любовь!

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Поздравляю с Днем семьи! Желаю яркого солнца в мирном небе, мудрости и терпения, здоровья и согласия. Пусть все беды обходят стороной, а близкие люди всегда будут надежной опорой и поддержкой.

Поздравления с праздником в стихах

Семья - это счастье, мы ею богаты.

Давайте семьей будем мы дорожить!

Желаю, любимые мои, в этот праздник

Дружно, счастливо и радостно жить!

***

Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло.

Пусть в ней будут понимание,

Уважение, добро.

И любовь, и верность будут

В жизни вашей навсегда.

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.

***

Семья - это счастье, любовь и удача,

Семья - это летом поездки на дачу.

Семья - это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,

Вера в лучшее всегда, волнение и трепет.

Семья - дружный труд и вечные заботы,

Семья - это много дома работы.

Семья - это сложно.

Семья - это важно.

Семья - это когда

Все на свете возможно.