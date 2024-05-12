Психолог назвав 3 основні стадії стосунків: перевірте, на якій з них ви

У кожних стосунках бувають різні етапи та стадії, на які варто звертати увагу та оцінювати їх належним чином.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис психолога Дмитра Остапенка.

Якими є три основні стадії стосунків

Стосунки - це завжди складний шлях двох партнерів, звісно, якщо вони мають бажання розвивати це.

У кожних стосунків є певні стадії розвитку, и зараз ми не говоримо про букетний період, серйозні стосунки та весілля.

Мова йде про емоційність стосунків, вони можуть бути абсолютно різними та переходити з одного етапу на інший. Психолог виділяє три основні стадії розвитку партнерських стосунків.

Якими є три основні стадії стосунків (фото: Freepik)

І ці стадії звучать так:

Здорові. Все добре, ми любимо та чуємо один одного, прагнемо зробити кохану людину щасливою. Хворіємо. Іноді сваримося, іноді злі та дратуємося, але більшу частину часу знаходимо спільну мову і живемо відносно нормально. Вміємо миритися та просити вибачення. Згодом відходимо від сварки і прощаємо кохану людину. Реанімація. Ми не чуємо й не розуміємо одне одного. Десятки разів по колу проговорюємо ті самі ситуації.

Постійні конфлікти та сварки. Втома та безсилля. Не розуміємо мотивацію коханої людини й часто думаємо, що вона робить все нам на зло.

Намагалися про щось домовлятися, але після кількох нормальних днів все знову провалюється в порочне коло звинувачень, нервів, крику та образ. Часто відвідують думки про розлучення та хочеться втекти від такого стресу.