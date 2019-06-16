День отца: Порошенко записал чувственное видео

Петр Порошенко в День отца поздравил своего папу (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко в праздник День отца поздравил и поблагодарил своего папу

Петр Порошенко в День отца записали трогательное поздравление и поблагодарил своего папу за то, что научил быть настоящим украинцем. Ролик бывший президент Украины 16 июня опубликовал на своей странице в Facebook.

Отметим, что сегодня в Украине впервые официально отмечают этот праздник, хотя День отца празднуется во многих странах мира с 1910 года. Украинское правительство только в 2019-м утвердило праздник, который теперь будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье июня.

"Отец, ты научил меня никогда не сдаваться. Я горжусь тобой, папа", - обратился на видео старший сын Петра Порошенко Алексей.

Сам экс-президент рассказал, что на днях поздравлял своего отца Алексея Ивановича (1936 г.р.) с 83-летием.

Петр Порошенко в День отца поздравил своего папу (фото: скриншот)

"А сегодня - День отца. Отец, я благодарю тебя за то, что ты научил меня быть украинцем. Быть сильным, и всегда настойчиво идти к цели", - отметил Петр Порошенко.

Также бывший глава государства призвал украинцев не забыть поздравить своих отцов с праздником.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщалось ранее, 26 мая в День Киева президент Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко поздравили жителей столицы и рассказали, чем для них стал этот древний и одновременно вечно молодой город.

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя категорически делать на Троицу и когда этот праздник отмечают в 2019 году.

Также мы писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные дни.