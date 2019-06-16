День батька: Порошенко записав чуттєве відео

Петро Порошенко у День батька привітав свого тата (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко на свято День батька привітав та подякував своєму татові

Петро Порошенко у День батька записали зворушливе привітання і подякував своєму татові за те, що навчив бути справжнім українцем. Ролик колишній президент України 16 червня опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають це свято, хоча День батька святкується у багатьох країнах світу від 1910 року. Український уряд тільки в 2019-му затвердив свято, яке тепер щорічно відзначатиметься у третю неділю червня.

"Батько, ти навчив мене ніколи не здаватися. Я пишаюся тобою, тато", - звернувся на відео старший син Петра Порошенка Олексій.

Сам екс-президент розповів, що днями вітав свого батька Олексія Івановича (1936 р.н.) із 83-річчям.

Петро Порошенко у День батька привітав свого тата (фото: скріншот)

"А сьогодні - День батька. Батько, я дякую тобі за те, що ти навчив мене бути українцем. Бути сильним, і завжди наполегливо йти до мети", - зазначив Петро Порошенко.

Також колишній глава держави закликав українців не забути привітати своїх батьків зі святом.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

Як повідомлялося раніше, 26 травня, в День Києва президент Володимир Зеленський і колишній глава держави Петро Порошенко привітали жителів столиці і розповіли, чим для них стало це древнє і водночас вічно молоде місто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна робити на Трійцю, коли це свято відзначають у 2019 році.

Також ми писали про те, що у червні українців чекають додаткові вихідні дні.