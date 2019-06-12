Троица 2019: когда празднуем и что нельзя делать в этот день

Троица 2019 (УНИАН)

Троицу обычно празднуют не менее трех дней

Троица, или Зеленые праздники – это один из главных христианских праздников в Украине. Православные отмечают его на 50 день после Пасхи, а западные христиане – на 57 день. В 2019 году Троица выпадает на воскресенье, 16 июня.

В этот день православные несут зеленые ветви, а также букеты луговых цветов в храмы для украшения. Также церкви украшают ветками березы, сирени, клена. Это все символизирует обновление души.

По утрам в церквях проводится Божественная литургия, а после нее – особая служба с чтением коленопреклоненных молитв. Священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, а прихожане при этом также встают на колени.

Троица 2019 (УНИАН)

По традиции, Троицу празднуют три дня. В домах накануне праздника наводят порядок и украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами. Это все символизирует процветание и новый жизненный цикл.

Суббота накануне праздника считается поминальным днем. В этот день принято молится за умерших и ставить свечи в церквях за упокой их душ. Особенно молятся за тех, кто умер преждевременной смертью.

В некоторых регионах на Троицу красят яйца, но в большинстве – пекут пироги, готовят рыбные и мясные закуски. Зеленое воскресенье считается днем активности всякой нечисти и зелень, которой украшают дома – это обереги от нечистых сил.

В воскресенье, после праздничной службы, принято ходит в гости, а также устраивать массовые гуляния и ярмарки.

Девушки в старину шли к реке, плели венки и пускали их в воду, чтобы узнать, откуда будут их суженые. К этому дню также пекли караваи и раздавали их незамужним девушкам. Они хранили эти кусочки до свадьбы и замешивали их кусочки в тесто для свадебного каравая. Считалось, что они принесут в новую семью благополучие и любовь.

Второй день праздника называется Клечальный понедельник. Утром в церквях проходят службы, а после нее священники идут на поля и читают молитвы о благословении на будущий урожай.

Третий день называется Богодухов день. Девушки выбирали Тополя – самую красивую незамужнюю девицу, наряжали ее венками, лентами и водили по дворам. Встретить Тополь считалось большой удачей.

В эти дни категорически запрещается работать, ругаться и думать о плохом. А также в старину говорили, что если парень посватался к девушке на Троицу, то их брак будет долгим и счастливым.

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