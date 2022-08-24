День Независимости Украины 2022: лучшие поздравления с главным праздником страны

24 августа граждане Украины тепло поздравляют друг друга в этот праздник-символ борьбы за волю и самоопределение.

День Независимости в 2022 году украинцы встречают во время полномасштабной войны с российскими захватчиками, противостоя войскам оккупантов, отстаивая державу и свободу, защищая достоинство, честь, жизнь и независимость - свою равно как и своей страны.

Яркие поздравительные открытки и патриотические стихи с прозой с лучшими пожеланиями в 31-ю годовщину восстановления независимости Украины - в подборке в материале ниже.

Поздравления с Днем Независимости Украины 24 августа в стихах, прозе и открытках

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтоб всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

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Дорогие украинцы! В день празднования 31-летиня восстановления Независимости нашей страны, когда наш народ борется с иноземными захватчиками за жизнь своей державы, на войне отстаивая нашу волю, честь, достоинство и независимость, желаем друг другу победы и долгожданного мира. За нашу историю под родным флагом! Пусть дышится легко и свободно!

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Целый мир для меня Украина,

Украина такая одна.

И сегодня твои именины,

Ненаглядная наша страна!

Много лет отмечаем свободу,

Которая очень нужна

Нам и всему украинскому рода,

Не назовем их ведь всех имена.

Всем борцам за свободу хочу я

Посвятить вот такой поздравок.

Развивайтесь же люди, ликуйте,

Ведь прекрасна страна как цветок!

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Да здравствует вольный, свободный, бесстрашный народ! Победы, мирного неба, крепкого духа, здоровья и процветания несокрушимой, свободолюбивой, богатой и щедрой Украине! Пусть семьи ваши всегда будут сплоченными, дух - несгибаемый, столы - полными, праздники - веселыми, друзья - искренними!

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С Днем независимости

Я всю Украину поздравляю,

Большого счастья и добра

Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно

Наша прекрасная страна,

Судьба больших и ярких взлетов

Пусть будет свыше ей дана.

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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! С Днем Независимости! Слава Украине!

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Милая наша страна,

Но много невзгод знала она,

Сегодня празднуем ее День Рожденья,

Сегодня гуляем в каждом селении,

Желтая рожь под синим небом,

Бескрайние степи, у нас пахнет хлебом,

Славим тебя, Украина родная,

Песни тебе поем соловьями,

Чтоб процветала ты день ото дня,

Любим тебя, дорогая земля!

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С Днем Независимости! Пусть в темные часы вражеской жестокой навалы в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей, зеленых лесов и глубоких морей, отважных и гордых, достойных и любящих людей. С праздником!

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Крепни Украина, процветай,

Пусть счастлив будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

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С Днем Независимости Украины! Желаю всегда верить в свои силы, уважать друг друга, любить свою страну, уважать нашу историю, помнить всех, кто героически отдал свою жизнь за Украину и ее будущее.

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