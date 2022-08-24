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День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

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Середа 24 серпня 2022 07:19
День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни Фото: День Незалежності України відзначають 24 серпня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

День Незалежності у 2022 році українці зустрічають під час повномасштабної війни з російськими загарбниками, протистоячи військам окупантів, відстоюючи державу і свободу, захищаючи гідність, честь, життя і незалежність - свою так само як і своєї країни.

24 серпня громадяни України тепло вітають один одного в це свято-символ боротьби за волю і самовизначення.

Яскраві вітальні листівки та патріотичні вірші з прозою з найкращими побажаннями до 31-ї річниці відновлення незалежності України - у добірці в матеріалі нижче.

Привітання з Днем Незалежності України 24 серпня у віршах, прозі та листівках

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.

***

Дорогі українці! У день святкування 31-річчя відновлення незалежності нашої країни, коли наш народ бореться з іноземними загарбниками за життя своєї держави, на війні відстоюючи нашу волю, честь, гідність і незалежність, бажаємо один одному перемоги та довгоочікуваного миру. За нашу історію під рідним прапором! Нехай дихається легко і вільно!

***

День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

***

З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!

**

Хай живе вільний, безстрашний народ! Перемоги, мирного неба, міцного духу, здоров'я і процвітання незламній, волелюбній, багатій і щедрій Україні! Нехай сім'ї ваші завжди будуть згуртованими, дух - непохитний, столи - повними, свята - веселими, друзі - щирими!

***

День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

***

З національним святом українського народу -
Днем незалежності - ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди зичимо.

Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Неважливо, де ми народилися: в Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми розмовляємо. Тільки одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! З Днем Незалежності! Слава Україні!

***

День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

***

Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древнії кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна - у пісні, у слові,
Ти у думах співця-кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.

Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.

***

День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

***

З Днем Незалежності! Нехай у темні години ворожої жорстокої навали в серці яскраво горить шевченківський вогонь любові до рідної України - країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Зі святом!

***

День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

***

З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати

**

День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

***

З Днем Незалежності України! Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.

***

День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

***

Як повідомлялося, 24 серпня на День Незалежності в ряді регіонів України посилять комендантську годину через підвищену загрозу провокацій російських окупантів в це свято, і деякі міста "закриють".

Нагадаємо також, що цей День Незалежності в Україні під час воєнного стану пройде без урочистостей та з додатковими обмеженнями.

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