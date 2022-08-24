День Незалежності України 2022: найкращі привітання з головним святом країни

24 серпня громадяни України тепло вітають один одного в це свято-символ боротьби за волю і самовизначення.

День Незалежності у 2022 році українці зустрічають під час повномасштабної війни з російськими загарбниками, протистоячи військам окупантів, відстоюючи державу і свободу, захищаючи гідність, честь, життя і незалежність - свою так само як і своєї країни.

Яскраві вітальні листівки та патріотичні вірші з прозою з найкращими побажаннями до 31-ї річниці відновлення незалежності України - у добірці в матеріалі нижче.

Привітання з Днем Незалежності України 24 серпня у віршах, прозі та листівках

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

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Дорогі українці! У день святкування 31-річчя відновлення незалежності нашої країни, коли наш народ бореться з іноземними загарбниками за життя своєї держави, на війні відстоюючи нашу волю, честь, гідність і незалежність, бажаємо один одному перемоги та довгоочікуваного миру. За нашу історію під рідним прапором! Нехай дихається легко і вільно!

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З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

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Хай живе вільний, безстрашний народ! Перемоги, мирного неба, міцного духу, здоров'я і процвітання незламній, волелюбній, багатій і щедрій Україні! Нехай сім'ї ваші завжди будуть згуртованими, дух - непохитний, столи - повними, свята - веселими, друзі - щирими!

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З національним святом українського народу -

Днем незалежності - ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди зичимо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

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Неважливо, де ми народилися: в Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми розмовляємо. Тільки одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! З Днем Незалежності! Слава Україні!

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Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древнії кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна - у пісні, у слові,

Ти у думах співця-кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співа.

Живи, Україно! Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

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З Днем Незалежності! Нехай у темні години ворожої жорстокої навали в серці яскраво горить шевченківський вогонь любові до рідної України - країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Зі святом!

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З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати

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З Днем Незалежності України! Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.

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