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День летнего солнцестояния: этот ритуал исполнит любое заветное желание

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 19:04
День летнего солнцестояния: этот ритуал исполнит любое заветное желание
День летнего солнцестояния (Фото: freepik)

В День летнего солнцестояния каждый может добиться исполнения заветного желания

День летнего солнцестояния имеет особую энергетическую силу и по давним поверьям, именно в этот день сбываются все загаданные желания.

В 2020 году день летнего солнцестояния наступит в субботу, 20 июня, в 21:44 по киевскому времени. Какие есть магические ритуалы на привлечение желаемого в вашу жизнь – читайте в Styler.

В день летнего равноденствия сбываются все желания, а также снятся сны, которые предсказывают будущее. Категорически запрещено в этот день думать о плохом, совершать плохие поступки, грустить и конфликтовать.

Как правильно загадать желание в день летнего равноденствия

Вселенная обязательно услышит ваши просьбы в такой день, но нужно их тщательно и правильно сформулировать. Для этого возьмите красную свечу, зажгите ее и подумайте о самом заветном желании.

Представьте себя там, где бы вы хотели оказаться и подумайте о том, чего вам больше всего не хватает сейчас в вашей жизни. Это может быть любовь, взаимопонимание с близкими людьми, надежный друг, деньги, хорошая работа, ребенок.

Ваше желание должно быть искренним и бескорыстным и тогда Вселенная обязательно его услышит и обязательно найдет возможность его исполнить.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие традиции и приметы существуют в День летнего равноденствия.

А также мы писали о том, почему зрелые женщины притягивают молодых мужчин как магнит.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Праздникитрадиции
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