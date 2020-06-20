ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День літнього сонцестояння: цей ритуал виконає будь-яке заповітне бажання

STYLERЖиття    20.06.2020 - 19:04
День літнього сонцестояння: цей ритуал виконає будь-яке заповітне бажання
День літнього сонцестояння (Фото: freepik)

У День літнього сонцестояння кожен може добитися виконання заповітного бажання

День літнього сонцестояння має особливу енергетичну силу і за давнім повір'ям, саме в цей день збуваються всі загадані бажання.

У 2020 році день літнього сонцестояння настане у суботу, 20 червня, о 21:44 за київським часом. Які є магічні ритуали на залучення бажаного у ваше життя – читайте в Styler.

В день літнього рівнодення збуваються всі бажання, а також сняться сни, які пророкують майбутнє. Категорично заборонено в цей день думати про погане, робити погані вчинки, сумувати та конфліктувати.

Як правильно загадати бажання в день літнього рівнодення

Всесвіт обов'язково почує ваші прохання в такий день, але потрібно їх ретельно і правильно сформулювати. Для цього візьміть червону свічку запаліть її та подумайте про найзаповітніше бажання.

Уявіть себе там, де б ви хотіли опинитися і подумайте про те, чого вам найбільше бракує зараз у вашому житті. Це може бути любов, взаєморозуміння з близькими людьми, надійний друг, гроші, хороша робота, дитина.

Ваше бажання повинно бути щирим і безкорисливим і тоді Всесвіт обов'язково почує та обов'язково знайде можливість його виконати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які традиції та прикмети існують у День літнього рівнодення.

А також ми писали про те, чому зрілі жінки притягують молодих чоловіків як магніт.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України Праздникитрадиции
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся