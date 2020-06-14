День летнего солнцестояния в 2020 году: приметы и запреты

День летнего солнцестояния в 2020 году (Фото: pixabay.com)

В 2020 году день летнего солнцестояния сместится на одни сутки

День летнего солнцестояния в 2020 году наступит в следующее воскресенье, 21 июня, в 13:07 по киевскому времени. Этот день станет самым длинным днем в году и его продолжительность составит 17 часов 33 минуты. Историю этого дня, все приметы и запреты – читайте в материале Styler.

День летнего солнцестояния – это период, когда Солнце в своем движении по эклиптике попадает в самую ее северную точку, либо в ее самую южную точку. Такие периоды бывают дважды в год – 20 или 21 декабря - день зимнего солнцестояния, а 20 или 21 июня – летнего.

Раз в четыре года дата летнего солнцестояния смещается на один день – 21 числа, в остальные года – 20 числа. В этот день многие народы устраивают праздники и считается, что именно в этот день наступает настоящее лето. День летнего солнцестояния начали почитать еще в древности и циклы Солнца были основополагающими во многих верованиях и религиях. Считалось, что все ритуалы и обряды в этот день определяли то, как человек проведет весь следующий год.

Приметы в День летнего солнцестояния

Плохая и пасмурная погода – к плохому урожаю

Много росы утром – к хорошему урожаю

Звездное небо в ночь перед Днем летнего солнцестояния – хороший грибной сезон

Встретить рассвет – к счастливому и удачному году

Все желания, загаданные на рассвете – обязательно исполнятся

Для привлечения денег и успеха в этот день клали под дверь монету

Желтая одежда в этот день – к удаче

Запреты на День летнего солнцестояния

Нельзя в этот день ругаться и спорить

Нельзя допускать отрицательные эмоции, агрессию

Нельзя кричать, плакать и поддаваться унынию

Напомним, ранее мы писали о том, когда начинается Петров пост в 2020 году и какие есть ограничения.

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Автор: Анна Шиканова