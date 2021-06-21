День летнего солнцестояния 21 июня: что строго запрещено делать

Что означает летнее солнцестояние

Солнцестоянием называют момент, когда Солнце в своем движении попадает в самую северную или южную точку. С этого времени, а Северном полушарии начинается лето, а в Южном - зима. Из года в год дата этого события варьируется между 20, 21 и 22 июня.

Обратный "поворот", то есть зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 2021 года.

Энергетически этот день крайне важен. Сегодня важно избавиться от негатива и привлечь в жизнь только хорошее.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Не следует сегодня ссориться, конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию.

Нельзя выяснять отношения, использовать нецензурные выражения и кричать.

Запрещено также грустить, плакать, лениться, пребывать в апатии и унынии, а также пускать любой негатив в свою жизнь.

Не стоит также допускать нечестного или плохого отношения к другим людям.

Как провести 21 июня

Поскольку сегодня у большинства людей выходной день, проведите его в позитивном ключе, расслабьтесь, но не отлеживайтесь и не ленитесь.

Наденьте светлую и солнечную одежду, настройтесь на позитивный лад, улыбнитесь своему отражению в зеркале - день обещает быть чудесным.

Можно выехать с родными и близкими к водоему или на природу, сплести венок, символизирующий у наших предков Солнце.

Поблагодарите небесное светило за все хорошее в вашей жизни, простите врагов и загадайте самое заветное желание - оно обязательно осуществится.