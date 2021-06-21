Духов день 21 июня: что строго запрещено делать на следующий день после Троицы
21 июня 2021 в православном календаре отмечается День Святого Духа, или Духов день, который всегда выпадает на второй день после Троицы. А в народе традиционно чтят великомученика Феодора Стратилата, называемого Федором Колодезником.
Что запрещено делать в этот день, самые важные традиции и приметы, кого нужно поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале.
Что означает этот праздник
День Святого Духа входит в состав Зеленых святок (Зеленой недели) и завершает празднование Троицы.
Святой Дух является источник жизни, веры и духовной мудрости. Считается, что через него верующий человек получает мудрость, духовное обогащение, доброту и милосердие, кротость и воздержание.
Традиции и обычаи Дня Святого Духа
Согласно одному из преданий в Духов день Святой Дух спускается на землю, ширится полями и долинами. На Духов день все живое наполняется Святым Духом, имеет особую питательную силу и благодать.
В Духов день люди придят в храм помолиться за умерших близких и благополучия живых.
Этот день лучше всего провести дома, в кругу родных и близких.
Также 21 июня является днем Федора Колодезника. Его считали своим покровителем мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев (колодезники). Считалось, что этот день вода в колодцах приобретает целебные свойства.
Народные приметы на 21 июня
- Погода на Духов день определяла погоду на следующие 6 недель.
- Большая роса в этот день к хорошему урожаю.
- Если 21 июня гремит гроза, будет плохой сенокос.
- Если на Федора в небе много звезд - будет много грибов в сентябре.
Что запрещается делать в этот праздник
- В этот день нельзя думать о плохом, чтобы не привлечь несчастья.
- Запрещено пересчитывать мелкие деньги, а также принимать подарки от незнакомых людей.
- В День Святого Духа запрещено работать, в том числе и по дому - убираться и мыть полы.
- Запрещается любая работа с землей - если эту рекомендацию нарушить, будет неурожай.
- Нельзя пить алкоголь.
- Под запретом в этот день посещать кладбище.
- Не рекомендуется носить одежду темных цветов.
- Не следует принимать важные решения, в том числе о замужестве.
Именины 21 июня празднуют:
Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор, Марта.
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