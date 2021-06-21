Духов день 21 июня: что строго запрещено делать на следующий день после Троицы

21 июня 2021 в православном календаре отмечается День Святого Духа, или Духов день, который всегда выпадает на второй день после Троицы. А в народе традиционно чтят великомученика Феодора Стратилата, называемого Федором Колодезником.

Что запрещено делать в этот день, самые важные традиции и приметы, кого нужно поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале.

Что означает этот праздник

День Святого Духа входит в состав Зеленых святок (Зеленой недели) и завершает празднование Троицы.

Святой Дух является источник жизни, веры и духовной мудрости. Считается, что через него верующий человек получает мудрость, духовное обогащение, доброту и милосердие, кротость и воздержание.

Традиции и обычаи Дня Святого Духа

Согласно одному из преданий в Духов день Святой Дух спускается на землю, ширится полями и долинами. На Духов день все живое наполняется Святым Духом, имеет особую питательную силу и благодать.

В Духов день люди придят в храм помолиться за умерших близких и благополучия живых.

Этот день лучше всего провести дома, в кругу родных и близких.

Также 21 июня является днем Федора Колодезника. Его считали своим покровителем мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев (колодезники). Считалось, что этот день вода в колодцах приобретает целебные свойства.

Народные приметы на 21 июня

Погода на Духов день определяла погоду на следующие 6 недель.

Большая роса в этот день к хорошему урожаю.

Если 21 июня гремит гроза, будет плохой сенокос.

Если на Федора в небе много звезд - будет много грибов в сентябре.

Что запрещается делать в этот праздник

В этот день нельзя думать о плохом, чтобы не привлечь несчастья.

Запрещено пересчитывать мелкие деньги, а также принимать подарки от незнакомых людей.

В День Святого Духа запрещено работать, в том числе и по дому - убираться и мыть полы.

Запрещается любая работа с землей - если эту рекомендацию нарушить, будет неурожай.

Нельзя пить алкоголь.

Под запретом в этот день посещать кладбище.

Не рекомендуется носить одежду темных цветов.

Не следует принимать важные решения, в том числе о замужестве.

Именины 21 июня празднуют:

Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор, Марта.