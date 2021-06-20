День летнего солнцестояния 2021: что нужно сделать обязательно

День летнего равноденствия в 2021 году наступит в понедельник, 21 июня. Этот день очень важен в энергетическом уровне и есть несколько вещей, которые в этот день нужно сделать обязательно.

Что нужно знать о дне летнего солнцестояния – читайте в нашем материале ниже.

День летнего равноденствия считается в астрономии самым длинным днем в году. Световой день составляет почти 17 часов. Солнце в эти сутки как бы застывает в зените на некоторое время. Эту дату во многих культурах с древних времен связывают с определенными традициями и приметами. Самое важное, что может подарить такой день – возможности избавиться от негатива и привлечь в свою жизнь много хорошего.

Как празднуют день летнего солнцестояния

В этот день устраивают массовые гуляния, жгут костры и прыгают через них, встречают рассвет, умываются росой, загадывают желания, ищут в лесу редкие цветы и плетут венки.

Роса в такой день имеет целебную силу – ею нужно умыться, чтобы получить красоту, отвести порчу и сглазы. Чтобы нечистая сила не увела в лесу в чащу – одежду выворачивают наизнанку. Также собирают в полях целебные травы, которые получат в 2021 году двойную силу, так как накануне отмечается Троица.

Девушки в день летнего солнцестояния обязательно гадают и проводят ритуалы для привлечения любви и счастья. В праздничную ночь нужно было собрать 12 трав и положить их под подушку, а пере сном позвать суженого в свой сон. Утром травы нужно было сжечь.

Считается, что день летнего солнцестояния нужно встретить на улице, любуясь рассветом – это сулило счастливый год. А предложение руки и сердца – сулило счастье в личной жизни. Дети, которые родились 21 июня способны снимать порчу и предсказывать будущее.

Приметы на день летнего солнцестояния

Плохая погода – неважный урожай

Обильная роса – к хорошему урожаю

Звездное небо – богатый урожай грибов осенью

Мерцание звезд – много орехов и поздних ягод

Что обязательно нужно сделать в день летнего солнцестояния

Встретить утром солнце

Умыться росой

Надеть светлую и солнечную одежду

Выехать с родными и близкими к водоему или на природу

Сплести венок

Поблагодарить солнце за все хорошее в жизни

Простить своих врагов

Составить карту или список своих желаний

Что категорически нельзя делать в день летнего солнцестояния

Нельзя пускать негатив в свою жизнь

Нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться

Нельзя проявлять агрессию, использовать нецензурные выражения и кричать

Нельзя допускать нечестного или плохого отношения к другим людям

Нельзя плакать и поддаваться лени, апатии и унынию