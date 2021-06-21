День літнього сонцестояння 21 червня: що суворо заборонено робити

Що означає літнє сонцестояння

Сонцестоянням називають момент, коли сонце в своєму русі потрапляє в саму північну або Південну точку. З цього часу, а Північній півкулі починається літо, а в Південній - зима. З року в рік дата цієї події варіюється між 20, 21 і 22 червня.

Зворотний "поворот", тобто зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня 2021 року.

Енергетично цей день вкрай важливий. Сьогодні важливо позбутися від негативу і привернути в життя тільки хороше.

Що не можна робити в День літнього сонцестояння

Не слід сьогодні сваритися, конфліктувати, лаятися, проявляти агресію.

Не можна з'ясовувати стосунки, використовувати нецензурні вирази і кричати.

Заборонено також сумувати, плакати, лінуватися, перебувати в апатії і зневірі, а також пускати будь-який негатив в своє життя.

Не варто також допускати нечесного або поганого ставлення до інших людей.

Як провести 21 червня

Оскільки сьогодні у більшості людей вихідний день, проведіть його в позитивному ключі, розслабтеся, але не відлежуйтеся і не лінуйтеся.

Одягніть світлий і сонячний одяг, налаштуйтеся на позитивний лад, усміхніться своєму відображенню в дзеркалі - день обіцяє бути чудовим.

Можна виїхати з рідними і близькими до водойми або на природу, сплести вінок, що символізує у наших предків Сонце.

Подякуйте небесне світило за все хороше у вашому житті, пробачте ворогів і загадайте найзаповітніше бажання - воно обов'язково здійсниться.