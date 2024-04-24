Куди поїхати на вихідні з дітьми у Київській області: 5 ідей для душевного відпочинку

Для того, щоб активно відпочити із сім'єю, не обов'язково їхати далеко від столиці. У Київській області є чимало місць, у яких буде цікаво провести дозвілля, як дітям, так і дорослим.

Під час підготовки публікації використали матеріали: сайти Парк "Київська Русь", "Українське село", Зоопарк "ХІІ місяців", Добропарк і Екопарк Ясногородка.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 локацій під Києвом, де можна відпочити із сім'єю.

Зоопарк "ХІІ місяців"

Цей зоопарк стане чудовим місцем для сімейного відпочинку. Діти матимуть змогу не лише побачити багато екзотичних тварин, а й деяких із них погодувати. Для особливо допитливих можна замовити екскурсію.

Крім тварин, малечі точно сподобається і споруда на території, яка нагадує діснеївський замок. Також поблизу розташовані дитячі майданчики, ресторани, озеро для риболовлі та численні місця для відпочинку зі статуями, доріжками та неймовірними краєвидами.

Зоопарк розташований у селі Демидів, вул, Вербова, 79.

Вартість квитків:

дорослий - 400 грн

дитячий 3-6 років - 250 грн, до 3-х років - безкоштовно

Зоопарк "ХІІ місяців" (фото: https://12.org.ua)

Парк "Київська Русь"

У парку відтворений культурний та архітектурний образ Дитинця Києва V-XIII століть у його історичних розмірах. Територія парку складає 10 га. Тут діти й дорослі можуть поринути у славетне минуле нашої країни й більше дізнатись про історію рідного краю, адже у парку усе відтворено на основі наукових фактів.

Відвідувачі парку можуть пройти майстер-класи з історичного фехтування, гончарного мистецтва, ковальської справи, а також насолодитись кінною прогулянкою, прогулянкою в екіпажах, а ще навчитися верхової стрільби з лука.

Парк розташований в Обухівському районі у селі Копачів.

Вартість вхідних квитків:

дорослий квиток - 150 грн

дитячий квиток - 80 (у вихідні 100 грн)

Парк "Київська Русь" (скриншот)

Дендропарк Добропарк

Ландшафтний парк пропонує багато різноманітних локацій, які змінюються залежно від пори року. Зараз - саме час насолодитись тюльпановими полями, а вже у червні розпочнеться сезон лаванди. При відвідуванні врахуйте, що територія парку дійсно велика, тож що її обійти, треба виділити кілька годин.

До речі, у парку можна оселитись у глемпінгу, коштує така послуга від 1 500 грн за добу. Влітку також функціонує басейн без підігріву.

Добропарк розташований у селі Мотижин, Макарівський район.

Вартість квитків:

дорослий (від 14 років) - 400 грн

дитячий білет (діти 5-14 років) - 300 грн

діти до 4 років - безкоштовно

пільговий квиток - 300 грн

Комплекс "Долина страусів"

У сімейному екопарку в Ясногородці розташована найбільша в Україні страусова ферма. На ній налічується майже 500 птахів. Тут можна замовити віп-екскурсію й дізнатись все про вирощування страусів.

На території комплексу діє крафтова крамничка, де можна придбати сувеніри на пам'ять. Серед продукції сумочки та гаманці зі шкіри страуса, магніти, брелоки, іграшки. Також можна придбати напівфабрикати із м'ясом страуса.

На території є багато дитячих атракціонів і навіть басейний комплекс.

Екопарк розташований у селі Ясногородка, вул. Підлісна, 32.

Вартість квитків:

дорослий від 15 років - 300 грн/вихідні, 200 грн/будні

дитячий від 3 до 14 років - 250 грн/вихідні, 180 грн/будні

cімейний квиток - 2 дорослих та 1 дитина - 750 грн/вихідні, 500 грн/будні

Сімейний екопарк Ясногородка (фото: yasnogorodka.com.ua/ostrich)

Етнографічний комплекс "Українське село"

В етнографічному комплексі є музей, екзотична теплиця, мангальні комплекси, сауна з басейном. Для малечі можна замовити майстер-класи, а для дорослих - квести. Також на території є міні-зоопарк і дитячі майданчики. У комплексі можна залишитись на ніч, орендувавши готель.

Парк розташований у Бучанському районі у селі с. Бузова, вул. Дмитрівська, 1.

Вартість квитків на музейну експозицію (без екскурсовода) - 6 хат/1 особа - 80 грн.

Етнокомплекс "Українське село" (фото: etno-selo.com.ua)