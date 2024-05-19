День Киева 2024: когда столица будет отмечать "день рождения" и будет ли празднование

Каждый год в последние весенние выходные наша столица отмечает свой "день рождения". В этом году День Киева выпадает на 25-26 мая.

О том, будут ли в этом году празднования ко Дню Киева, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Первое празднование Дня Киева прошло в конце мая 1982 года. Тогда было 1500-летия с момента основания города. Однако историки говорят, что на самом деле наша столица на несколько веков моложе. А первое празднование Дня Киева и его юбилейный возраст советские власти специально отметили в 1982 году, чтобы отвлечь внимание от 50-летия Голодомора 1932-33 годов.

До полномасштабного вторжения в дни празднования проходили традиционные международные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами", фестиваль воздушных змеев, городской турнир по кикбоксингу и много других мероприятий.

Во время великой войны масштабных празднований не проводят. Но в столице все равно будут тематические мероприятия, посвященные Дню Киева.

Мероприятия ко Дню Киева

На территории ВДНХ состоится выступление музыкальной группы KOLABA и Павла Зиброва, а также сеты киевских диджеев. Программа также включает в себя розыгрыши для посетителей, благотворительные аукционы. На локации будет возможность развлечься спортивными играми: фрисби, бампербол, бадминтон и насладиться уличной едой на фудкортах.

В кинотеатре "Zhovten" состоится "Київкінофест". В программе 5 секций: ретроспективная программа показов, современное кино, лекторий, выставка картин и ярмарка. Также в программе благотворительный "Базар-кіноплакатів за донейты", на котором будут собирать деньги для кинематографистов, что сейчас в ВСУ.

Премьера спектакля "Легенды Киева" состоится в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Эту постановку советуют для семейного просмотра всем, кто интересуется историей столицы. Цены на билеты - 250-600 грн.

Праздничный маркет недели "Все.Свои" состоится на Десятинной, 12. На нем можно будет приобрести много символики, посвященной Киеву.

Концерт "Веселые музыки" состоится в Мамаевой Слободе. Там можно будет послушать народные украинские песни. Стоимость входного билета - 200 грн.

Концерт "Мой Киев" состоится во дворце "Украина". Стоимость билетов - 500-1200 грн.

"Украинский джаз 60-х на День Киева: МОВА ft. Дубовик и Черкашин" пройдет в "Music Pub Pepper's Club". Цена билетов от 390 грн.

Детская интерактивная шоу-программа "Фокусы, магия, кролик" в Киевском культурном кластере "Краков". Стоимость билетов - от 245 грн.