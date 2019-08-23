День прапора: у Криму та на Донбасі яскраво відзначають свято (фото)

Фото: Прапор України (РБК-Україна)

23 серпня по всій Україні відзначають День державного прапора

День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію. Кримчани не забувають про національний символ, на півострові в деяких місцях з'явився жовто-блакитний стяг. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач під ніком "Сектор Криму".

"Крим, 23.08.19 З Днем Прапора України!" - підписав блогер фото з півострова.

Фото: В окупованому Криму святкують День прапора (twitter.com/sectorcrimea)

На Донбасі в окупованій Горлівці активісти поширили патріотичні листівки, на яких глава "ДНР" Пушилин вітає жителів окупованих територій Донбасу з Днем державного прапора України. Фото листівок показав у соцмережі Володимир Єлець.

"Такі цікаві листівки привозять сьогодні люди з Горлівки. КПВВ Майорське", — повідомив він.

Фото: Листівки в Донецьку (Володимир Єлець/соцмережі)

У Краматорську вирішили створити національний флешмоб, на центральній площі міста вишикувалися військові так, щоб утворити національний герб України. Також прапор урочисто підняли в небо над містом.

Як ми раніше повідомляли, Володимир Зеленський запустив новий флешмоб до Дня українського прапора, який українці щорічно святкують напередодні Дня Незалежності, 23 серпня.

До речі, мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради.