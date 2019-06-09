День друзей: Елена Зеленская рассказала, кто ее самый лучший друг

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, поздравила свою самую близкую подругу с Днем друзей и показала ее фотографии. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская рассказала, что в исследовании о счастье было доказано, что дружба и искренние отношения являются самыми важными для человека.

"Исследование про счастье показало, что дружба и искренние отношения самые важные для мужчин. С этим тяжело не согласиться. Есть ли у вас друзья, с которыми вы знакомы с детства или юности и вместе идете по жизни? Мне очень повезло, так как у меня такой друг есть! Пикалова Ира, горжусь нашей невероятной дружбой", - написала первая леди Украины и поставила хэштэг #InternationalFriendsDay.

Елена Зеленская с лучшей подругой (instagram.com/olenazelenska_official)

Выяснилось, что Ирина Пикалова – это жена участника "Квартал 95" Александра Пикалова. Ирина также работает в студии исполнительным продюсером. Они поженились в 2003 году, а в 2006 у них родился сын Михаил.

Александр и Ирина Пикаловы (facebook.com/irina.pikalova)

В комментариях к посту Зеленской пользователи отметили, что женщины чем-то даже похожи между собой, а также рассказали о своих близких подругах и друзьям.

Кроме того, комментаторы отметили, что лучшим другом должен стать муж.

Настоящая, искренняя дружба – это редкость.

А вы даже похожи.

Так держать, девочки!

Всем бы таких настоящих друзей.

Вы как сестрички!

Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, ранее мы писали о том, как отреагировали пользователи сети на костюмы Зеленской в Брюсселе.

А также рассказывали о том, что Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской.