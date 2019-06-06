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Сменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в Брюсселе

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 09:25
Сменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в Брюсселе
Зеленская в Брюсселе (Коллаж РБК-Украина)

Елена Зеленская привела в восторг пользователей сети

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая поразила сеть своим неформальным образом в Брюсселе, решила сменить стиль для посещения военного госпиталя. Фотографии первая леди разместила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская сообщила, что в рамках официального визита она посетила военный госпиталь им. Королевы Астрид, где проходят реабилитацию украинские военные.

"Наши ребята – настоящие молодцы. Бельгийские медики очень хвалят их за выдержку и жажду к победе. Спасибо бельгийским специалистам и лично директору госпиталя полковнику Воутеру Ветсу за заботу и отношение к украинским военным", - написала Зеленская на своей странице.

Сменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в Брюсселе

Елена Зеленская с украинскими военными (instagram.com/olenazelenska_official)

Для посещения госпиталя и общения с украинскими военными, майором Дмитрием Кучерей, младшим сержантом Евгением Пасечником и старшим солдатом Антоном Матвейчуком, первая леди Украины решила сменить кеды на более официальный стиль.

Она выбрала классические черные брюки, воздушную полупрозрачную блузу и туфли-лодочки на каблуке телесного цвета.

Сменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в Брюсселе

Елена Зеленская в Брюсселе (instagram.com/olenazelenska_official)

Пользователи сети пришли в восторг от ее скромного и элегантного образа и отметили, что туфли-лодочки ей идут больше.

  • Вот вам и туфли-лодочки, а то начали вонь насчет кед.
  • Идеальная первая леди, за которую не стыдно.
  • Интересно наблюдать за такой первой леди.
  • А вы не хотели бы проведать раненых детей на Донбассе.
  • Шикарная улыбка.
  • Все тоже самое, по уже пройденному сценарию. Дальше визиты в школу, сады и т.д. По протоколу. Ничего не поменялось, а так хотелось и хочется…

Сменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в БрюсселеСменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в БрюсселеСменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в БрюсселеСменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в БрюсселеСменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в Брюсселе

Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, ранее мы писали о том, что сеть восхитилась образом Елены Зеленской в Брюсселе.

А также рассказывали о том, что Зеленский подшутил над супругой на глазах у публики.

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