Сменила кеды на туфли: новый образ Зеленской в Брюсселе

Елена Зеленская привела в восторг пользователей сети
Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая поразила сеть своим неформальным образом в Брюсселе, решила сменить стиль для посещения военного госпиталя. Фотографии первая леди разместила на своей странице в Instagram.
Елена Зеленская сообщила, что в рамках официального визита она посетила военный госпиталь им. Королевы Астрид, где проходят реабилитацию украинские военные.
"Наши ребята – настоящие молодцы. Бельгийские медики очень хвалят их за выдержку и жажду к победе. Спасибо бельгийским специалистам и лично директору госпиталя полковнику Воутеру Ветсу за заботу и отношение к украинским военным", - написала Зеленская на своей странице.
Елена Зеленская с украинскими военными (instagram.com/olenazelenska_official)
Для посещения госпиталя и общения с украинскими военными, майором Дмитрием Кучерей, младшим сержантом Евгением Пасечником и старшим солдатом Антоном Матвейчуком, первая леди Украины решила сменить кеды на более официальный стиль.
Она выбрала классические черные брюки, воздушную полупрозрачную блузу и туфли-лодочки на каблуке телесного цвета.
Елена Зеленская в Брюсселе (instagram.com/olenazelenska_official)
Пользователи сети пришли в восторг от ее скромного и элегантного образа и отметили, что туфли-лодочки ей идут больше.
Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)
Напомним, ранее мы писали о том, что сеть восхитилась образом Елены Зеленской в Брюсселе.
А также рассказывали о том, что Зеленский подшутил над супругой на глазах у публики.