День друзів: Олена Зеленська розповіла, хто її найкращий друг

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, привітала свою найближчу подругу з Днем друзів і показала її фотографії. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська розповіла, що в дослідженні про щастя було доведено, що дружба і щирі відносини є самими важливими для людини.

"Дослідження про щастя показало, що дружба і щирі відносини найважливіші для людей. З цим важко не погодитися. Чи є у вас друзі, з якими ви знайомі з дитинства або юності і разом йдете по життю? Мені дуже пощастило, так як у мене такий друг є! Пікалова Іра, пишаюся нашою неймовірною дружбою", - написала перша леді України і поставила хештег #InternationalFriendsDay.

Олена Зеленська з найкращою подругою (instagram.com/olenazelenska_official)

З'ясувалося, що Ірина Пікалова – це дружина учасника "Квартал 95" Олександра Пікалова. Ірина працює в студії виконавчим продюсером. Вони одружилися в 2003 році, а в 2006 у них народився син Михайло.

Олександр та Ірина Пикалови (facebook.com/irina.pikalova)

В коментарях до посту Зеленської користувачі відзначили, що жінки навіть схожі між собою, а також розповіли про своїх близьких подруг і друзів.

Крім того, коментатори зазначили, що кращим другом повинен стати чоловік.

Справжня, щира дружба – це рідкість.

А ви навіть схожі.

Так тримати, дівчата!

Всім би таких справжніх друзів.

Ви як сестрички!

Скріншот коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відреагували користувачі мережі на костюми Зеленської в Брюсселі.

А також розповідалі, що Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській.