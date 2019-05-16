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Делай то, к чему лежит душа: Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

STYLERПерсоны    16.05.2019 - 17:49
Делай то, к чему лежит душа: Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской
Марина Порошенко и Елена Зеленская (коллаж: РБК-Украина)

Марина Порошенко подвела итоги своей работы в качестве первой леди

Марина Порошенко дала советы новой первой леди Елене Зеленской. Также первая леди в интервью Илоне Довгань на Радио НВ подытожила свои достижения за время каденции Петра Порошенко.

Действующая первая леди посоветовала будущей первой леди Елене Зеленской никого не слушать и делать то, к чему у нее лежит душа.

"Хочу пожелать, чтобы она не прислушалась к советам политтехнологов и каких-либо протоколистов и делала то, к чему у нее лежит душа, когда она видит, что не может не делать чего-то полезного для общества. Только с такими эмоциями можно достичь хороших результатов", - сказала она.

Делай то, к чему лежит душа: Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

Марина Порошенко (фото: РБК-Украина)

Также Супруга Порошенко рассказала о том, что, по ее мнению, она справилась со своими задачами. Первая леди рассказала о работе, которую провела со своим благотворительным фондом в области реформы инклюзивного образования.

Марина Порошенко также рассказала, с кем из первых леди она дружит.

"Я общалась со многими первыми леди разных стран. И это действительно достойные женщины, которые занимаются благотворительностью и социальными проблемами. У нас близкие отношения и с Бриджит Макрон и с Софи Трюдо, а также с Мишель Обама", - рассказала Марина Порошенко.

По словам первой леди, после инаугурации Зеленского она с семьей хотела бы отправиться в долгожданный отпуск.

Елена Зеленская получила совет от Марины Порошенко (видео: facebook.com/radioNV.ua/)

Ранее Елена Зеленская рассказала, почему ее муж не хочет находиться в здании администрации и каким образом он собирается решить проблемы с Россией.

А также сообщали о том, что Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки. Действующий президент напомнил, что вышиванка - это незаменимый и всегда модный символ Украины.

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