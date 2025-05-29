Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразять

Вибір подарунка для тата на День батька - завдання не з простих, особливо коли хочеться здивувати і порадувати. Сучасні гаджети стають не просто корисними інструментами, а справжніми помічниками в повсякденному житті.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 гаджетів, які точно справлять враження на батька в його професійне свято.

Apple Watch Series 9

Вартість: від 14 000 гривень

Apple Watch Series 9 - це не просто смарт-годинник, а повноцінний інструмент для здоров'я і зв'язку. Він оснащений надяскравим Retina-дисплеєм, який легко читається навіть на сонці. Завдяки просунутим сенсорам годинник відстежує пульс, рівень кисню в крові, ЕКГ і навіть зміни температури тіла.

Завдяки безшовній інтеграції з iPhone ваш тато зможе відповідати на дзвінки, надсилати повідомлення та отримувати сповіщення прямо з зап'ястя - ідеально для багатозадачності без необхідності діставати телефон.

Функції для фітнесу мотивують до щоденної активності та тренувань, а інструменти безпеки, такі як виявлення падінь, забезпечують додатковий спокій.

Apple Watch Series 9

Розумні ваги Withings Body Cardio

Вартість: від 11 000 гривень

Ваги Withings Body Cardio мають розширений набір функцій для контролю здоров'я. Пристрій проводить перевірку стану серцево-судинної системи, автоматично розпізнає користувача і надає детальний аналіз складу тіла - рівень жиру, води і м'язової маси.

У комплекті йде застосунок Health Mate, який збирає та зручно візуалізує дані про здоров'я для легкого розуміння.

Withings Body Cardio

Kindle Paperwhite (2023)

Вартість: від 7 000 гривень

Kindle Paperwhite - справжня знахідка для любителів читання. Він оснащений 6,8-дюймовим екраном, що імітує справжній папір і знижує навантаження на очі, що робить читання комфортним навіть тривалий час.

Завдяки захисту від води ваш тато може читати без турбот на пляжі або у ванній. Регульоване тепле світло і батарея, що працює тижнями, дають змогу занурюватися в улюблені книги без переривань. Крім того, пристрій підтримує аудіокниги, щоб можна було чергувати читання з прослуховуванням.

Kindle Paperwhite (2023)

Портативний зарядний пристрій Anker PowerCore

Вартість: від 1 500 гривень

Цей компактний, але потужний зовнішній зарядний пристрій - незамінна річ для тат, які багато користуються мобільними гаджетами. Він оснащений кількома портами швидкої зарядки, здатними заряджати смартфони, планшети і навіть деякі ноутбуки.

Легкий і компактний дизайн дає змогу зручно носити його в сумці або кишені, забезпечуючи заряджання в подорожах, на зустрічах або в повсякденних справах. Anker відомий надійними і безпечними технологіями батарей, які захищають пристрої від перегріву і перезарядки.

Anker PowerCore

Набір акумуляторних багатофункціональних інструментів Dremel 8240-5 12V

Вартість: від 5 500 гривень

Компанія Dremel випустила нову лінійку компактних акумуляторних інструментів Blueprint, призначених для дрібних робіт. У цю серію входить багатофункціональний дриль Blueprint 3-в-1 з вбудованим детектором стін і лазерним рівнем, а також портативна електропила Portable Saw Station з кейсом, який перетворюється на робочий стіл. Пила оснащена шаблонами для скошених, торцевих і поперечних різів, лазерною лінією і напрямною для точності різів.

Набори Dremel, відомі як "електричний швейцарський ніж", включають насадки для свердління, шліфування, полірування, різання і гравіювання. Ці компактні інструменти підходять для виконання різних домашніх і творчих завдань, особливо в обмеженому просторі.

Dremel 8240-5 12V

Фітнес-браслет Fitbit Charge 6

Вартість: 4 600 гривень

Fitbit Charge 6 - тонкий і функціональний фітнес-трекер. Він відстежує частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові та навіть зміни температури шкіри, надаючи корисні дані про здоров'я.

Вбудований GPS фіксує тренування на вулиці, а моніторинг сну аналізує його фази і дає персональні рекомендації. Розумні сповіщення, керування музикою та безконтактні платежі додають зручності.

Пристрій стимулює активний спосіб життя за допомогою нагадувань і челенджів - чудовий вибір для татусів, які хочуть залишатися у формі або поліпшити здоров'я.

Fitbit Charge 6

Кавомашина Nespresso Vertuo

Вартість: 3 999 гривень

Ця стильна кавомашина - ідеальний подарунок для татусів, які цінують якісну каву без зайвого клопоту. Вона використовує технологію сканування штрихкодів, щоб автоматично підбирати параметри приготування для кожного типу капсул, гарантуючи смак, як у бариста, щоразу.

Машина вміє готувати еспресо, лунго та великі чашки кави з пінкою й ароматом. Компактний дизайн впишеться в будь-яку кухню, а легке очищення дасть змогу проводити більше часу за чашкою кави, а не за доглядом за технікою.

Nespresso Vertuo

Трекер Tile Pro

Вартість: 1 499 гривень

Tile Pro допомагає уникнути щоденного стресу через загублені ключі, гаманець або сумку. Цей маленький, міцний гаджет кріпиться до речей і під'єднується до додатка на смартфоні. Якщо щось загубилося, додаток покаже останнє відоме місце розташування або змусить Tile видати звук, щоб знайти предмет поблизу.

Також підтримується функція "спільнота" - якщо інший користувач Tile пройде поруч із загубленою річчю вашого тата, її місце розташування анонімно оновиться в застосунку. Простий, але дуже корисний пристрій для організації життя.

Трекер Tile Pro

Портативний масажер Theragun Mini

Вартість: 11 000 гривень

Компактний, але потужний перкусійний масажер, який швидко знімає м'язову напругу і біль. Theragun Mini досить маленький, щоб носити його в спортивній сумці або портфелі, але водночас забезпечує глибокий масаж м'язів, зазвичай доступний тільки в професійних пристроях.

Чудовий подарунок для тат, які займаються спортом, мають фізично активну роботу або просто хочуть розслабитися після важкого дня. Ергономічний дизайн і тихий мотор роблять його зручним для використання в будь-якому місці.

Theragun Mini

LG C3 OLED смарт-телевізор

Вартість: від 38 999 гривень

Телевізори LG мають значні переваги перед конкурентами. OLED-моделі компанії вважаються еталоном у своєму класі, а базова модель OLED C3 2023 року пропонує відмінне співвідношення ціни та якості.

Незважаючи на відсутність безлічі додаткових функцій, телевізор забезпечує чудову якість зображення з високим контрастом і глибокими чорними кольорами. Це пристрій для тих, хто хоче якість "шампанського", але з бюджетом "Bud Light".

LG C3 OLED (фото: RTINGS)