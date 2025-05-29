ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразять

Четвер 29 травня 2025 20:00
UA EN RU
Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразять Подарунок, який оцінить кожен тато (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Вибір подарунка для тата на День батька - завдання не з простих, особливо коли хочеться здивувати і порадувати. Сучасні гаджети стають не просто корисними інструментами, а справжніми помічниками в повсякденному житті.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 гаджетів, які точно справлять враження на батька в його професійне свято.

Apple Watch Series 9

Вартість: від 14 000 гривень

Apple Watch Series 9 - це не просто смарт-годинник, а повноцінний інструмент для здоров'я і зв'язку. Він оснащений надяскравим Retina-дисплеєм, який легко читається навіть на сонці. Завдяки просунутим сенсорам годинник відстежує пульс, рівень кисню в крові, ЕКГ і навіть зміни температури тіла.

Завдяки безшовній інтеграції з iPhone ваш тато зможе відповідати на дзвінки, надсилати повідомлення та отримувати сповіщення прямо з зап'ястя - ідеально для багатозадачності без необхідності діставати телефон.

Функції для фітнесу мотивують до щоденної активності та тренувань, а інструменти безпеки, такі як виявлення падінь, забезпечують додатковий спокій.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьApple Watch Series 9

Розумні ваги Withings Body Cardio

Вартість: від 11 000 гривень

Ваги Withings Body Cardio мають розширений набір функцій для контролю здоров'я. Пристрій проводить перевірку стану серцево-судинної системи, автоматично розпізнає користувача і надає детальний аналіз складу тіла - рівень жиру, води і м'язової маси.

У комплекті йде застосунок Health Mate, який збирає та зручно візуалізує дані про здоров'я для легкого розуміння.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьWithings Body Cardio

Kindle Paperwhite (2023)

Вартість: від 7 000 гривень

Kindle Paperwhite - справжня знахідка для любителів читання. Він оснащений 6,8-дюймовим екраном, що імітує справжній папір і знижує навантаження на очі, що робить читання комфортним навіть тривалий час.

Завдяки захисту від води ваш тато може читати без турбот на пляжі або у ванній. Регульоване тепле світло і батарея, що працює тижнями, дають змогу занурюватися в улюблені книги без переривань. Крім того, пристрій підтримує аудіокниги, щоб можна було чергувати читання з прослуховуванням.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьKindle Paperwhite (2023)

Портативний зарядний пристрій Anker PowerCore

Вартість: від 1 500 гривень

Цей компактний, але потужний зовнішній зарядний пристрій - незамінна річ для тат, які багато користуються мобільними гаджетами. Він оснащений кількома портами швидкої зарядки, здатними заряджати смартфони, планшети і навіть деякі ноутбуки.

Легкий і компактний дизайн дає змогу зручно носити його в сумці або кишені, забезпечуючи заряджання в подорожах, на зустрічах або в повсякденних справах. Anker відомий надійними і безпечними технологіями батарей, які захищають пристрої від перегріву і перезарядки.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьAnker PowerCore

Набір акумуляторних багатофункціональних інструментів Dremel 8240-5 12V

Вартість: від 5 500 гривень

Компанія Dremel випустила нову лінійку компактних акумуляторних інструментів Blueprint, призначених для дрібних робіт. У цю серію входить багатофункціональний дриль Blueprint 3-в-1 з вбудованим детектором стін і лазерним рівнем, а також портативна електропила Portable Saw Station з кейсом, який перетворюється на робочий стіл. Пила оснащена шаблонами для скошених, торцевих і поперечних різів, лазерною лінією і напрямною для точності різів.

Набори Dremel, відомі як "електричний швейцарський ніж", включають насадки для свердління, шліфування, полірування, різання і гравіювання. Ці компактні інструменти підходять для виконання різних домашніх і творчих завдань, особливо в обмеженому просторі.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьDremel 8240-5 12V

Фітнес-браслет Fitbit Charge 6

Вартість: 4 600 гривень

Fitbit Charge 6 - тонкий і функціональний фітнес-трекер. Він відстежує частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові та навіть зміни температури шкіри, надаючи корисні дані про здоров'я.

Вбудований GPS фіксує тренування на вулиці, а моніторинг сну аналізує його фази і дає персональні рекомендації. Розумні сповіщення, керування музикою та безконтактні платежі додають зручності.

Пристрій стимулює активний спосіб життя за допомогою нагадувань і челенджів - чудовий вибір для татусів, які хочуть залишатися у формі або поліпшити здоров'я.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьFitbit Charge 6

Кавомашина Nespresso Vertuo

Вартість: 3 999 гривень

Ця стильна кавомашина - ідеальний подарунок для татусів, які цінують якісну каву без зайвого клопоту. Вона використовує технологію сканування штрихкодів, щоб автоматично підбирати параметри приготування для кожного типу капсул, гарантуючи смак, як у бариста, щоразу.

Машина вміє готувати еспресо, лунго та великі чашки кави з пінкою й ароматом. Компактний дизайн впишеться в будь-яку кухню, а легке очищення дасть змогу проводити більше часу за чашкою кави, а не за доглядом за технікою.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьNespresso Vertuo

Трекер Tile Pro

Вартість: 1 499 гривень

Tile Pro допомагає уникнути щоденного стресу через загублені ключі, гаманець або сумку. Цей маленький, міцний гаджет кріпиться до речей і під'єднується до додатка на смартфоні. Якщо щось загубилося, додаток покаже останнє відоме місце розташування або змусить Tile видати звук, щоб знайти предмет поблизу.

Також підтримується функція "спільнота" - якщо інший користувач Tile пройде поруч із загубленою річчю вашого тата, її місце розташування анонімно оновиться в застосунку. Простий, але дуже корисний пристрій для організації життя.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьТрекер Tile Pro

Портативний масажер Theragun Mini

Вартість: 11 000 гривень

Компактний, але потужний перкусійний масажер, який швидко знімає м'язову напругу і біль. Theragun Mini досить маленький, щоб носити його в спортивній сумці або портфелі, але водночас забезпечує глибокий масаж м'язів, зазвичай доступний тільки в професійних пристроях.

Чудовий подарунок для тат, які займаються спортом, мають фізично активну роботу або просто хочуть розслабитися після важкого дня. Ергономічний дизайн і тихий мотор роблять його зручним для використання в будь-якому місці.

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьTheragun Mini

LG C3 OLED смарт-телевізор

Вартість: від 38 999 гривень

Телевізори LG мають значні переваги перед конкурентами. OLED-моделі компанії вважаються еталоном у своєму класі, а базова модель OLED C3 2023 року пропонує відмінне співвідношення ціни та якості.

Незважаючи на відсутність безлічі додаткових функцій, телевізор забезпечує чудову якість зображення з високим контрастом і глибокими чорними кольорами. Це пристрій для тих, хто хоче якість "шампанського", але з бюджетом "Bud Light".

Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразятьLG C3 OLED (фото: RTINGS)

Вас може зацікавити:

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Engadget, Esquire, CNN

Читайте РБК-Україна в Google News
День батька Свята в Україні Гаджети Подарунки
NEWS
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком