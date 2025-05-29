Що подарувати татові? 10 гаджетів до Дня батька, які справді вразять
Вибір подарунка для тата на День батька - завдання не з простих, особливо коли хочеться здивувати і порадувати. Сучасні гаджети стають не просто корисними інструментами, а справжніми помічниками в повсякденному житті.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 гаджетів, які точно справлять враження на батька в його професійне свято.
Apple Watch Series 9
Вартість: від 14 000 гривень
Apple Watch Series 9 - це не просто смарт-годинник, а повноцінний інструмент для здоров'я і зв'язку. Він оснащений надяскравим Retina-дисплеєм, який легко читається навіть на сонці. Завдяки просунутим сенсорам годинник відстежує пульс, рівень кисню в крові, ЕКГ і навіть зміни температури тіла.
Завдяки безшовній інтеграції з iPhone ваш тато зможе відповідати на дзвінки, надсилати повідомлення та отримувати сповіщення прямо з зап'ястя - ідеально для багатозадачності без необхідності діставати телефон.
Функції для фітнесу мотивують до щоденної активності та тренувань, а інструменти безпеки, такі як виявлення падінь, забезпечують додатковий спокій.
Apple Watch Series 9
Розумні ваги Withings Body Cardio
Вартість: від 11 000 гривень
Ваги Withings Body Cardio мають розширений набір функцій для контролю здоров'я. Пристрій проводить перевірку стану серцево-судинної системи, автоматично розпізнає користувача і надає детальний аналіз складу тіла - рівень жиру, води і м'язової маси.
У комплекті йде застосунок Health Mate, який збирає та зручно візуалізує дані про здоров'я для легкого розуміння.
Withings Body Cardio
Kindle Paperwhite (2023)
Вартість: від 7 000 гривень
Kindle Paperwhite - справжня знахідка для любителів читання. Він оснащений 6,8-дюймовим екраном, що імітує справжній папір і знижує навантаження на очі, що робить читання комфортним навіть тривалий час.
Завдяки захисту від води ваш тато може читати без турбот на пляжі або у ванній. Регульоване тепле світло і батарея, що працює тижнями, дають змогу занурюватися в улюблені книги без переривань. Крім того, пристрій підтримує аудіокниги, щоб можна було чергувати читання з прослуховуванням.
Kindle Paperwhite (2023)
Портативний зарядний пристрій Anker PowerCore
Вартість: від 1 500 гривень
Цей компактний, але потужний зовнішній зарядний пристрій - незамінна річ для тат, які багато користуються мобільними гаджетами. Він оснащений кількома портами швидкої зарядки, здатними заряджати смартфони, планшети і навіть деякі ноутбуки.
Легкий і компактний дизайн дає змогу зручно носити його в сумці або кишені, забезпечуючи заряджання в подорожах, на зустрічах або в повсякденних справах. Anker відомий надійними і безпечними технологіями батарей, які захищають пристрої від перегріву і перезарядки.
Anker PowerCore
Набір акумуляторних багатофункціональних інструментів Dremel 8240-5 12V
Вартість: від 5 500 гривень
Компанія Dremel випустила нову лінійку компактних акумуляторних інструментів Blueprint, призначених для дрібних робіт. У цю серію входить багатофункціональний дриль Blueprint 3-в-1 з вбудованим детектором стін і лазерним рівнем, а також портативна електропила Portable Saw Station з кейсом, який перетворюється на робочий стіл. Пила оснащена шаблонами для скошених, торцевих і поперечних різів, лазерною лінією і напрямною для точності різів.
Набори Dremel, відомі як "електричний швейцарський ніж", включають насадки для свердління, шліфування, полірування, різання і гравіювання. Ці компактні інструменти підходять для виконання різних домашніх і творчих завдань, особливо в обмеженому просторі.
Dremel 8240-5 12V
Фітнес-браслет Fitbit Charge 6
Вартість: 4 600 гривень
Fitbit Charge 6 - тонкий і функціональний фітнес-трекер. Він відстежує частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові та навіть зміни температури шкіри, надаючи корисні дані про здоров'я.
Вбудований GPS фіксує тренування на вулиці, а моніторинг сну аналізує його фази і дає персональні рекомендації. Розумні сповіщення, керування музикою та безконтактні платежі додають зручності.
Пристрій стимулює активний спосіб життя за допомогою нагадувань і челенджів - чудовий вибір для татусів, які хочуть залишатися у формі або поліпшити здоров'я.
Fitbit Charge 6
Кавомашина Nespresso Vertuo
Вартість: 3 999 гривень
Ця стильна кавомашина - ідеальний подарунок для татусів, які цінують якісну каву без зайвого клопоту. Вона використовує технологію сканування штрихкодів, щоб автоматично підбирати параметри приготування для кожного типу капсул, гарантуючи смак, як у бариста, щоразу.
Машина вміє готувати еспресо, лунго та великі чашки кави з пінкою й ароматом. Компактний дизайн впишеться в будь-яку кухню, а легке очищення дасть змогу проводити більше часу за чашкою кави, а не за доглядом за технікою.
Nespresso Vertuo
Трекер Tile Pro
Вартість: 1 499 гривень
Tile Pro допомагає уникнути щоденного стресу через загублені ключі, гаманець або сумку. Цей маленький, міцний гаджет кріпиться до речей і під'єднується до додатка на смартфоні. Якщо щось загубилося, додаток покаже останнє відоме місце розташування або змусить Tile видати звук, щоб знайти предмет поблизу.
Також підтримується функція "спільнота" - якщо інший користувач Tile пройде поруч із загубленою річчю вашого тата, її місце розташування анонімно оновиться в застосунку. Простий, але дуже корисний пристрій для організації життя.
Трекер Tile Pro
Портативний масажер Theragun Mini
Вартість: 11 000 гривень
Компактний, але потужний перкусійний масажер, який швидко знімає м'язову напругу і біль. Theragun Mini досить маленький, щоб носити його в спортивній сумці або портфелі, але водночас забезпечує глибокий масаж м'язів, зазвичай доступний тільки в професійних пристроях.
Чудовий подарунок для тат, які займаються спортом, мають фізично активну роботу або просто хочуть розслабитися після важкого дня. Ергономічний дизайн і тихий мотор роблять його зручним для використання в будь-якому місці.
Theragun Mini
LG C3 OLED смарт-телевізор
Вартість: від 38 999 гривень
Телевізори LG мають значні переваги перед конкурентами. OLED-моделі компанії вважаються еталоном у своєму класі, а базова модель OLED C3 2023 року пропонує відмінне співвідношення ціни та якості.
Незважаючи на відсутність безлічі додаткових функцій, телевізор забезпечує чудову якість зображення з високим контрастом і глибокими чорними кольорами. Це пристрій для тих, хто хоче якість "шампанського", але з бюджетом "Bud Light".
LG C3 OLED (фото: RTINGS)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Engadget, Esquire, CNN