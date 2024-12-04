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День ангела Варвари: душевні привітання іменинниць в прозі та віршах

Як привітати з Варвару з днем ангела (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

4 грудня - день вшанування пам'яті великомучениці Варвари або Варварин день. Це чудова нагода сердешно привітати з Днем ангела Варвари рідних, знайомих та колег, побажати щастя та здоров'я.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання у віршах та прозі, які точно сподобаються іменинникам.

Привітання з днем ангела Варвари в прозі

***

Варваро, вітаю з Днем ангела! Нехай крила, подаровані тобі ангелом-охоронцем, не дадуть тобі впасти, а несуть тільки вгору до твоїх перемог.

***

Вітаю з Днем святої Варвари і побажати хочу, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і любові, щоб серце незмінно вірило в чудеса і доброту цього світу. Захисту покровительки і радості в житті!

***

Варваро, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще бажаю тобі - вдалих днів, добрих новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

***

Варваро, від щирого серця вітаю тебе з Днем ​ангела і бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї удачі і чудових ідей, щирої любові, яка зігріє твоє серце, великих надій та яскравих моментів щастя.

***

Варварочко, дорога!
З Днем ангела тебе! Нехай свята Великомучениця Варвара благословить тебе на кожен день життя, дарує здоров’я, натхнення та щирих людей поруч. Нехай всі твої мрії здійснюються, а в душі завжди панує спокій!

***

Любима Варю!
Сьогодні твій особливий день - День ангела! Нехай молитви до святої Великомучениці Варвари наповнюють твоє життя Божою ласкою, добром і силою. Бажаю тобі щастя, радості та здійснення найзаповітніших мрій!

Привітання з днем ангела Варвари в віршах

***

У Варвари сьогодні іменини -
Гарне свято в доброї людини.
Хочеться багато побажати:
Розпачу та сумнівів не знати,
Ангел хай завжди допомагає
Щастя та здоров’я посилає.
Щоб любов лиш крила дарувала,
Щоб надія душу зігрівала
Віра хай життя наповнить змістом,
Й буде світ навколо добрим й чистим.

***

Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Варвара, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Варварі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

Листівки для привітання Варвари

Листівки до Дня ангела Варвари (зображення: forkids.org.ua)

Листівки до Дня ангела Варвари (зображення: видання "Хочу!")

До речі, раніше ми писали, хто святкує день ангела в грудні 2024.

А також розповідали, які церковні свята будуть в грудні.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: pobazhannya.net.ua, forkids.org.ua, Жіночий журнал Ліза, видання "Хочу!".

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