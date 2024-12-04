День ангела Варвары: душевные поздравления именинниц в прозе и стихах

4 декабря - день памяти великомученицы Варвары или Варварин день. Это прекрасная возможность поздравить с Днем ангела Варвары родных, знакомых и коллег, пожелать счастья и здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления в стихах и прозе, которые точно понравятся именинникам.
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Варвара, поздравляю с Днем ангела! Пусть крылья, подаренные тебе ангелом-хранителем, не дадут тебе упасть, а несут только вверх к твоим победам.
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Поздравляю с Днем святой Варвары и пожелать хочу, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира. Защиты покровительницы и радости в жизни!
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Варвара, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще желаю тебе - удачных дней, добрых новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!
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Варвара, от всей души поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю ярких звезд на небе, которые освещают твой путь к мечтам, доброй удаче и прекрасным идеям, искренней любви, которая согреет твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.
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Варварочка, дорогая!
С Днем ангела тебя! Пусть святая Великомученица Варвара благословит тебя на каждый день жизни, дарит здоровье, вдохновение и искренних людей рядом. Пусть все твои мечты сбываются, а в душе всегда царит покой!
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Любимая Варя!
Сегодня твой особый день - День ангела! Пусть молитвы к святой Великомученице Варвары наполняют твою жизнь Божьей милостью, добром и силой. Желаю тебе счастья, радости и исполнения самых заветных мечтаний!
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У Варвари сьогодні іменини -
Гарне свято в доброї людини.
Хочеться багато побажати:
Розпачу та сумнівів не знати,
Ангел хай завжди допомагає
Щастя та здоров’я посилає.
Щоб любов лиш крила дарувала,
Щоб надія душу зігрівала
Віра хай життя наповнить змістом,
Й буде світ навколо добрим й чистим.
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Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Варвара, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Варварі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Открытки ко Дню ангела Варвары (изображение: forkids.org.ua)
Открытки ко Дню ангела Варвары (изображение: издание "Хочу!")
Кстати, раньше мы писали, кто празднует день ангела в декабре 2024 года.
А также рассказывали, какие церковные праздники будут в декабре.
При написании материала использовались следующие источники: pobazhannya.net.ua, forkids.org.ua, Женский журнал Ліза, издание "Хочу!".