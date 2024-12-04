День ангела Варвары: душевные поздравления именинниц в прозе и стихах

Поздравление с днем ангела Варвары в прозе

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Варвара, поздравляю с Днем ангела! Пусть крылья, подаренные тебе ангелом-хранителем, не дадут тебе упасть, а несут только вверх к твоим победам.

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Поздравляю с Днем святой Варвары и пожелать хочу, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира. Защиты покровительницы и радости в жизни!

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Варвара, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще желаю тебе - удачных дней, добрых новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

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Варвара, от всей души поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю ярких звезд на небе, которые освещают твой путь к мечтам, доброй удаче и прекрасным идеям, искренней любви, которая согреет твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

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Варварочка, дорогая!

С Днем ангела тебя! Пусть святая Великомученица Варвара благословит тебя на каждый день жизни, дарит здоровье, вдохновение и искренних людей рядом. Пусть все твои мечты сбываются, а в душе всегда царит покой!

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Любимая Варя!

Сегодня твой особый день - День ангела! Пусть молитвы к святой Великомученице Варвары наполняют твою жизнь Божьей милостью, добром и силой. Желаю тебе счастья, радости и исполнения самых заветных мечтаний!

Поздравления с днем ангела Варвары в стихах

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У Варвари сьогодні іменини -

Гарне свято в доброї людини.

Хочеться багато побажати:

Розпачу та сумнівів не знати,

Ангел хай завжди допомагає

Щастя та здоров’я посилає.

Щоб любов лиш крила дарувала,

Щоб надія душу зігрівала

Віра хай життя наповнить змістом,

Й буде світ навколо добрим й чистим.

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Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Варвара, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

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Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Варварі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Открытки для поздравления Варвары

Открытки ко Дню ангела Варвары (изображение: forkids.org.ua)

Открытки ко Дню ангела Варвары (изображение: издание "Хочу!")