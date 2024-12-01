Дні ангела у грудні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем
Хто святкує іменини у грудні 2024 (фото: GettyImages)
День ангела - це особливий день, коли ми вшановуємо святих, на честь яких отримала ім'я близька людина. Знати, коли день ангела в грудні - чудова нагода привітати рідних.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, хто святкує іменини у грудні за новим і за старим церковним календарем.
Іменини у грудні 2024 за новим стилем
- 1 грудня: Антон, Дмитро, Наум, Порфирій.
- 2 грудня: Андрій, Авакум, Іван, Кирило, Іраклемон, Степан, Соломон, Феофіл, Іван, Тамара, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір.
- 3 грудня: Микола, Андрій, Георгій, Гаврило, Іван, Сава, Федір.
- 4 грудня: Анастасія, Олександр, Варвара, Геннадій, Василь, Юлія, Дмитро, Іван, Кіра, Микола, Катерина, Олексій.
- 5 грудня: Захар, Геннадій, Сергій, Ілля, Сава.
- 6 грудня: Микола, Максим.
- 7 грудня: Павло, Антон, Іван, Василь, Григорій, Ігнатій, Михайло, Никифор, Лев, Ніл, Петро, Сергій.
- 8 грудня: Кирило, Анфіса.
- 9 грудня: Софрон, Василь, Олександр, Володимир, Ганна, Степан.
- 10 грудня: Анатолій, Михайло, Ангеліна, Ганна, Олексій, Григорій, Іван, Євген, Степан, Костянтин, Олександра, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Тетяна.
- 11 грудня: Лука, Данило, Петро, Іван, Микола.
- 12 грудня: Олександр.
- 13 грудня: Арсеній, Аркадій, Василь, Омелян, Олексій, Володимир, Григорій, Євген, Микола, Іван, Олександр, Яків.
- 14 грудня: Филимон, Микола.
- 15 грудня: Трифон, Іларіон, Василь, Павло, Іона, Олександр, Степан, Сусанна.
- 16 грудня: Софія, Аркадій, Володимир, Макар, Ілля, Олександр, Микола, Петро, Павло, Семен.
- 17 грудня: Микита, Денис, Іван, Данило, Микола, Петро, Олександр, Сергій, Степан.
- 18 грудня: Віра, Сергій, Віктор, Іван, Володимир, Зоя, Микола, Ілля, Марк, Михайло, Семен.
- 19 грудня: Тимофій, Аглая, Ілля, Григорій.
- 20 грудня: Данило, Антон, Гнат, Іван, Ян.
- 21 грудня: Михайло, Юліана, Микита, Леонтій, Петро, Уляна, Сергій.
- 22 грудня: Федір, Теодор, Анастасія, Дмитро.
- 23 грудня: Іван, Василь, Макар, Давид, Павло, Ян.
- 24 грудня: Інокентій, Агата, Клавдія, Микола, Євгенія, Сергій.
- 25 грудня: Агрипіна, Августина, Василь, Микола, Анфіса, Григорій, Дмитро, Марія, Костянтин, Олександр, Леонід, Михайло, Юхим.
- 26 грудня: Степан, Лука, Антоніна, Теодор, Федір, Тихін.
- 27 грудня: Агата, Леонід, Аркадій, Ігнат, Олександр, Микола, Симон, Петро, Юхим.
- 28 грудня: Агрипіна, Євдокія, Веніамін, Варвара, Наталія, Ганна, Георгій, Єгор, Лаврентій, Єфросинія, Іван, Мотрена, Марк, Ян.
- 29 грудня: Аріна, Анісія, Данило, Антон, Марія, Лев, Макар.
- 30 грудня: Богдан, Платон, Михайло, Василь, Єремей, Емілія, В'ячеслав, Григорій, Ян, Олександр, Іван, Трохим, Микола, Петро, Яків.
- 31 грудня: Петро, Михайло, Меланія.
Дні ангела у грудні 2024 року за старим стилем
- 1 грудня: Алфей, Варул, Платон, Закхей, Роман, Микола
- 2 грудня: Денис, Варлаам, Іларіон, Валентин, Ефимія, Христофор, Федір, Вівіана.
- 3 грудня: Анатолій, Микола, Арсеній, Олександр, Василь, Володимир, Ганна, Григорій, Іван, Тетяна, Макар, Олексій.
- 4 грудня: Олександр.
- 5 грудня: Борис, Петро, Володимир, Ілля, Максим, Михайло, Марк, Іван, Олексій, Василь, Опанас, Павло, Сава, Федір.
- 6 грудня: Борис, Олексій, Макар, Григорій, Іван, Олександр.
- 7 грудня: Катерина, Григорій, Олексій, Євген, Михайло, Іван, Марк, Олександр, Онися.
- 8 грудня: Андрій, Ярослав, Василь, Павло, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Петро, Семен.
- 9 грудня: Василь, Тихон, Георгій, Данило, Іван, Михайло, Ілля, Микола, Назар, Петро, Юліан, Яків.
- 10 грудня: Іван, Андрій, Володимир, Борис, Василь, Дмитро, Всеволод, Гаврило, Роман, Микола, Олексій, Сергій.
- 11 грудня: Андрій, Данило, Василь, Микола, Ганна, Павло, Іван, Костянтин, Григорій, Олексій, Петро, Сергій, Тимофій, Степан.
- 12 грудня: Микола, Валеріан, Денис, Данило, Сергій, Іван.
- 13 грудня: Ян, Андрій, Іван.
- 14 грудня: Дмитро, Антон.
- 15 грудня: Андрій, Костянтин, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Маргарита, Іван, Кирило, Мойсей Павло, Марія, Степан, Матвій, Микола, Федір, Сергій, Тамара.
- 16 грудня: Андрій, Микола, Гаврило, Федір, Георгій, Іван, Сава.
- 17 грудня: Анастасія, Олександр, Варвара, Геннадій, Василь, Юлія, Дмитро, Іван, Кіра, Микола, Катерина, Олексій.
- 18 грудня: Захар, Геннадій, Сергій, Ілля, Сава.
- 19 грудня: Микола, Максим.
- 20 грудня: Павло, Антон, Іван, Василь, Григорій, Ігнатій, Михайло, Никифор, Лев, Ніл, Петро, Сергій.
- 21 грудня: Кирило, Анфіса.
- 22 грудня: Софрон, Василь, Олександр, Володимир, Ганна, Степан.
- 23 грудня: Анатолій, Михайло, Ангеліна, Ганна, Олексій, Григорій, Іван, Євген, Степан, Костянтин, Олександра, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Тетяна.
- 24 грудня: Лука, Данило, Петро, Іван, Микола.
- 25 грудня: Олександр.
- 26 грудня: Арсеній, Аркадій, Василь, Омелян, Олексій, Володимир, Григорій, Євген, Микола, Іван, Олександр, Яків.
- 27 грудня: Филимон, Микола.
- 28 грудня: Трифон, Іларіон, Василь, Павло, Іона, Олександр, Степан, Сусанна.
- 29 грудня: Софія, Аркадій, Володимир, Макар, Ілля, Олександр, Микола, Петро, Павло, Семен.
- 30 грудня: Микита, Денис, Іван, Данило, Микола, Петро, Олександр, Сергій, Степан.
- 31 грудня: Віра, Сергій, Віктор, Іван, Володимир, Зоя, Микола, Ілля, Марк, Михайло, Семен.
До речі, раніше ми повідомляли, які світські свята та вихідні будуть в грудні.
А також писали, які церковні свята будуть в грудні 2024 року.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар.