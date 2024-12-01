Дні ангела у грудні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем

День ангела - це особливий день, коли ми вшановуємо святих, на честь яких отримала ім'я близька людина. Знати, коли день ангела в грудні - чудова нагода привітати рідних.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, хто святкує іменини у грудні за новим і за старим церковним календарем.

До речі, раніше ми повідомляли, які світські свята та вихідні будуть в грудні.

А також писали, які церковні свята будуть в грудні 2024 року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар.