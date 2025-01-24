День ангела Ксенії: теплі вітання для іменинниць у прозі, віршах та картинках

Привітання з Днем ангела Ксенії у прозі

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Ксенія, вітаю тебе з іменинами! Бажаю безмежної удачі, тепла і радості в кожному дні. Нехай твій ангел-хранитель завжди буде твоїм надійним супутником!

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Вітаю тебе, Ксенія, з твоїм святом! Бажаю здоров'я, удачі, гармонії в житті та спокою в душі. Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом!

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Мила Ксенія, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб на твоєму шляху завжди було багато щасливих подій, а ангел допомагав тобі знаходити найкраще в цьому світі!

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Дорога Ксюшо, зі святом тебе! Нехай ангел-хранитель оберігає тебе і дарує безмежну удачу, а серце твоє буде переповнене щастям і любов'ю.

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Ксенія! Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене радісних моментів, а твій ангел завжди оберігав тебе від негараздів.

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Вітаю тебе, Ксюшо, з іменинами та бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця. Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов'язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!

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Ксенія, з Днем ангела! Бажаю тобі щастя, удачі і тепла! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для добрих людей, а ангел-хранитель допомагає долати всі труднощі.

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Ксюшенько, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! А будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-хранитель береже тебе від усіх негараздів.

Привітання з Днем ангела Ксенії у віршах

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В День ангела бажаю

Я Ксені більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Ксенії, найкращі привітання!

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Сьогoдні в Твій Дeнь Ангела,

Ми хoчем побажати:

Щoб у житті Твоїм

Булo багатo свята,

Завжди щoб радість і достаток

Неслo з собpю мaйбуття,



І щoб нaснагу і здoров’я

Ти малa на усe життя.

Хай Ксeнія святa

Пiклується прo Тебе,

Охорoняє від біди,

Задовoльняє всі твої потреби

І захищає хай завжди.

***

Хай Ксенію нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З днем Ксенії тебе вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Ксені помагає,

Ангел покровитель!

Листівки до дня ангела Ксенії

Листівки до дня ангела Ксенії (зображення: vitannya.in.ua)

Листівки до дня ангела Ксенії (зображення: Хочу!)