День ангела Ксении: теплые поздравления для именинниц в прозе, стихах и картинках

Поздравления с Днем ангела Ксении в прозе

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Ксения, поздравляю тебя с именинами! Желаю безграничной удачи, тепла и радости в каждом дне. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет твоим надежным спутником!

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Поздравляю тебя, Ксения, с твоим праздником! Желаю здоровья, удачи, гармонии в жизни и спокойствия в душе. Пусть твой ангел всегда ведет тебя правильным путем!

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Милая Ксения, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы на твоем пути всегда было много счастливых событий, а ангел помогал тебе находить самое лучшее в этом мире!

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Дорогая Ксюша, с праздником тебя! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя и дарит безграничную удачу, а сердце твое будет переполнено счастьем и любовью.

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Ксения! Поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь была полна радостных моментов, а твой ангел всегда оберегал тебя от невзгод.

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Поздравляю тебя, Ксюша, с именинами и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником!

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Ксения, с Днем ангела! Желаю тебе счастья, удачи и тепла! Пусть в твоей жизни всегда будет место для добрых людей, а ангел-хранитель помогает преодолевать все трудности.

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Ксюшенька, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждое мгновение приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! А любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

Поздравления с Днем ангела Ксении в стихах

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В День ангела бажаю

Я Ксені більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Ксенії, найкращі привітання!

***

Сьогoдні в Твій Дeнь Ангела,

Ми хoчем побажати:

Щoб у житті Твоїм

Булo багатo свята,

Завжди щoб радість і достаток

Неслo з собpю мaйбуття,



І щoб нaснагу і здoров’я

Ти малa на усe життя.

Хай Ксeнія святa

Пiклується прo Тебе,

Охорoняє від біди,

Задовoльняє всі твої потреби

І захищає хай завжди.

***

Хай Ксенію нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З днем Ксенії тебе вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Ксені помагає,

Ангел покровитель!

Открытки ко дню ангела Ксении

Открытки ко дню ангела Ксении (изображение: vitannya.in.ua)

Открытки ко дню ангела Ксении (изображение: Хочу!)