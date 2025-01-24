День ангела Ксенії: теплі вітання для іменинниць у прозі, віршах та картинках
24 січня в церковному календарі - день преподобної Ксенії Римлянки. Це чудова нагода, щоб привітати близьких, подруг та колег Ксеній з Днем ангела.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання у прозі та віршах до Дня ангела Ксенії.
Привітання з Днем ангела Ксенії у прозі
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Ксенія, вітаю тебе з іменинами! Бажаю безмежної удачі, тепла і радості в кожному дні. Нехай твій ангел-хранитель завжди буде твоїм надійним супутником!
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Вітаю тебе, Ксенія, з твоїм святом! Бажаю здоров'я, удачі, гармонії в житті та спокою в душі. Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом!
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Мила Ксенія, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб на твоєму шляху завжди було багато щасливих подій, а ангел допомагав тобі знаходити найкраще в цьому світі!
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Дорога Ксюшо, зі святом тебе! Нехай ангел-хранитель оберігає тебе і дарує безмежну удачу, а серце твоє буде переповнене щастям і любов'ю.
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Ксенія! Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене радісних моментів, а твій ангел завжди оберігав тебе від негараздів.
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Вітаю тебе, Ксюшо, з іменинами та бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця. Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов'язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!
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Ксенія, з Днем ангела! Бажаю тобі щастя, удачі і тепла! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для добрих людей, а ангел-хранитель допомагає долати всі труднощі.
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Ксюшенько, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! А будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-хранитель береже тебе від усіх негараздів.
Привітання з Днем ангела Ксенії у віршах
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В День ангела бажаю
Я Ксені більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!
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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела Ксенії, найкращі привітання!
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Сьогoдні в Твій Дeнь Ангела,
Ми хoчем побажати:
Щoб у житті Твоїм
Булo багатo свята,
Завжди щoб радість і достаток
Неслo з собpю мaйбуття,
І щoб нaснагу і здoров’я
Ти малa на усe життя.
Хай Ксeнія святa
Пiклується прo Тебе,
Охорoняє від біди,
Задовoльняє всі твої потреби
І захищає хай завжди.
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Хай Ксенію нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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З днем Ксенії тебе вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало.
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Ксені помагає,
Ангел покровитель!
Листівки до дня ангела Ксенії
Листівки до дня ангела Ксенії (зображення: vitannya.in.ua)
Листівки до дня ангела Ксенії (зображення: Хочу!)
Нещодавно ми розповідали про те, які церковні свята будуть в лютому 2025 року.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: vitannya.in.ua, vitay.com.ua, РадіоТрек, видання "Хочу!".