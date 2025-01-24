День ангела Ксении: теплые поздравления для именинниц в прозе, стихах и картинках
24 января в церковном календаре - день преподобной Ксении Римлянки. Это прекрасный повод, чтобы поздравить близких, подруг и коллег Ксений с Днем ангела.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления в прозе и стихах ко Дню ангела Ксении.
Поздравления с Днем ангела Ксении в прозе
***
Ксения, поздравляю тебя с именинами! Желаю безграничной удачи, тепла и радости в каждом дне. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет твоим надежным спутником!
***
Поздравляю тебя, Ксения, с твоим праздником! Желаю здоровья, удачи, гармонии в жизни и спокойствия в душе. Пусть твой ангел всегда ведет тебя правильным путем!
***
Милая Ксения, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы на твоем пути всегда было много счастливых событий, а ангел помогал тебе находить самое лучшее в этом мире!
***
Дорогая Ксюша, с праздником тебя! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя и дарит безграничную удачу, а сердце твое будет переполнено счастьем и любовью.
***
Ксения! Поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь была полна радостных моментов, а твой ангел всегда оберегал тебя от невзгод.
***
Поздравляю тебя, Ксюша, с именинами и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником!
***
Ксения, с Днем ангела! Желаю тебе счастья, удачи и тепла! Пусть в твоей жизни всегда будет место для добрых людей, а ангел-хранитель помогает преодолевать все трудности.
***
Ксюшенька, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждое мгновение приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! А любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.
Поздравления с Днем ангела Ксении в стихах
***
В День ангела бажаю
Я Ксені більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела Ксенії, найкращі привітання!
***
Сьогoдні в Твій Дeнь Ангела,
Ми хoчем побажати:
Щoб у житті Твоїм
Булo багатo свята,
Завжди щoб радість і достаток
Неслo з собpю мaйбуття,
І щoб нaснагу і здoров’я
Ти малa на усe життя.
Хай Ксeнія святa
Пiклується прo Тебе,
Охорoняє від біди,
Задовoльняє всі твої потреби
І захищає хай завжди.
***
Хай Ксенію нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З днем Ксенії тебе вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало.
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Ксені помагає,
Ангел покровитель!
Открытки ко дню ангела Ксении
Открытки ко дню ангела Ксении (изображение: vitannya.in.ua)
Открытки ко дню ангела Ксении (изображение: Хочу!)
Недавно мы рассказывали о том, какие церковные праздники будут в феврале 2025 года.
Читайте также, у кого еще будут именины в январе.
При написании материала использовались следующие источники: vitannya.in.ua, vitay.com.ua, РадіоТрек, издание "Хочу!".