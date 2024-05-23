День ангела 24 травня: круті привітання, які розчулять усіх до сліз

День ангела - щемливе та дуже особливе свято, на яке варто бажати не тільки грошей та кохання. Підготуйте привітання для іменинників заздалегідь.

Кого вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Мій Ангелику маленький, Бережи своє серденько: Не пусти гріха до нього, Щоб не скривдив ти нікого. Щоб не стало в серці темно - Покажи, як бути чемним!".

"Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе, Дарує лиш приємні миті, і долю добру хай пошле"

"Хай Ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає І додасть здоров'я, Мудрістю благословляє, Добром і любов'ю!"

До слова, раніше стало відомо, коли буде день Києва.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ОГО.ua", "Слова.net".