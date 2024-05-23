День ангела 24 травня: круті привітання, які розчулять усіх до сліз
День ангела - щемливе та дуже особливе свято, на яке варто бажати не тільки грошей та кохання. Підготуйте привітання для іменинників заздалегідь.
Кого вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Хто святкує день ангела 24 травня
- Оксана і Ксенія
- Василь та Григорій
- Іван та Микита
- Семен і Степан
- Федір та Дарина.
Красиві вірші на іменини
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!"
***
"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи своє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив ти нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!".
Привітання з днем ангела своїми словами
- "Твоє ім'я сьогодні звучить особливо урочисто і красиво, і на це є прекрасна причина - твій День Ангела. Прийми мої найтепліші вітання і найщиріші побажання: нехай ти і твій Ангел будете нероздільні, всі мрії досяжні, а бажання здійснимими!"
- "З Днем Ангела. Від щирого серця бажаю вам щастя і благодаті, незгасимої світлої надії і невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує ваші молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!"
- "Кажуть, янгол-охоронець нас направляє на вірний шлях, коли ми віримо у Бога. Віра у добро помагає бачити істину на життєвому перехресті, а особисто янгол залишає знаки та підказки для зважених рішень. Я тобі бажаю, щоб твій янгол-охоронець завжди йшов попереду тебе і захищав від життєвих негараздів. З днем янгола!".
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ОГО.ua", "Слова.net".