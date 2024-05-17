Які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів

Багато хто вірить у нумерологію та так звану "магію чисел", а цифри на купюрах нерідко наділяють фантастичними можливостями. І деякі люди обирають "щасливі" банкноти, які стають їхніми талісманами.

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Телеграф", UkrMedia.

Які купюри принесуть багатство, як обрати свій щасливий номер та чому такі банкноти не варто витрачати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Які цифри на грошах залучать успіх та відлякають злидні

Один з популярних методів "визначення", чи є купюра щасливою, - "аналіз" останньої цифри з унікального кода, який починається буквами, а закінчується різними числами.

Зазвичай цифри трактують так:

1 - прилив грошей та мотивації, успіх в командній роботі

2 - помилки та втрата грошей, магніт для злиднів

3 - талісман для слави, розуму та багатства

4 - стабільність та багатство

5 - фарт, везіння, успіх в авантюрах

6 - марнотратство, зубожіння та відсутність прибутку

7 - творчість, успіх для впевнених у собі людей

8 - залучення грошей, нескінчений потік щастя та позитивної енергії

9 - аскетизм, скромне життя без щастя та розваг

0 - "пуста" цифра, яка нічого не дає, але й нічого не забирає.

Які купюри приносять багатство, якщо їх не витрачати (ілюстрація: freepik.com)

Які банкноти треба носити в гаманці

Якщо ви хочете обрати певну купюру, яка стане вашим талісманом, визначитися з вибором допоможуть ще й "щасливі збіги". Придивіться, можливо вам вдалося знайти банкноту з трьома сімками або ж з улюбленим числом.

Зберігайте свою щасливу купюру в гаманці та ніколи її не віддавайте в магазинах. Вважається, що такі талісмани здатні накопичувати у собі позитивну енергію та притягувати ще більше грошей й успіху.