Які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів
Багато хто вірить у нумерологію та так звану "магію чисел", а цифри на купюрах нерідко наділяють фантастичними можливостями. І деякі люди обирають "щасливі" банкноти, які стають їхніми талісманами.
Які купюри принесуть багатство, як обрати свій щасливий номер та чому такі банкноти не варто витрачати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: "Телеграф", UkrMedia.
Які цифри на грошах залучать успіх та відлякають злидні
Один з популярних методів "визначення", чи є купюра щасливою, - "аналіз" останньої цифри з унікального кода, який починається буквами, а закінчується різними числами.
Зазвичай цифри трактують так:
- 1 - прилив грошей та мотивації, успіх в командній роботі
- 2 - помилки та втрата грошей, магніт для злиднів
- 3 - талісман для слави, розуму та багатства
- 4 - стабільність та багатство
- 5 - фарт, везіння, успіх в авантюрах
- 6 - марнотратство, зубожіння та відсутність прибутку
- 7 - творчість, успіх для впевнених у собі людей
- 8 - залучення грошей, нескінчений потік щастя та позитивної енергії
- 9 - аскетизм, скромне життя без щастя та розваг
- 0 - "пуста" цифра, яка нічого не дає, але й нічого не забирає.
Які купюри приносять багатство, якщо їх не витрачати (ілюстрація: freepik.com)
Які банкноти треба носити в гаманці
Якщо ви хочете обрати певну купюру, яка стане вашим талісманом, визначитися з вибором допоможуть ще й "щасливі збіги". Придивіться, можливо вам вдалося знайти банкноту з трьома сімками або ж з улюбленим числом.
Зберігайте свою щасливу купюру в гаманці та ніколи її не віддавайте в магазинах. Вважається, що такі талісмани здатні накопичувати у собі позитивну енергію та притягувати ще більше грошей й успіху.
До слова, днями ми вже називали номери квартир, які притягують щастя і багатство.
Також нещодавно стало відомо, що життя цих знаків Зодіаку назавжди змінить Меркурій у Тельці.