День ангела 24 мая: крутые поздравления, которые тронут всех до слез

Кого поздравить с именинами в пятницу (иллюстрация: freepik.com)

День ангела - трогательный и очень особенный праздник, на который стоит желать не только денег и любви. Подготовьте поздравления для именинников заранее.

Кого поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует день ангела 24 мая Оксана и Ксения

Василий и Григорий

Иван и Никита

Семен и Степан

Федор и Дарья. Красивые стихи на именины на украинском языке "Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!" *** "Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле" *** "Мій Ангелику маленький,

Бережи своє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив ти нікого.

Щоб не стало в серці темно -

Покажи, як бути чемним!". Поздравления с днем ангела своими словами "Твое имя сегодня звучит особенно торжественно и красиво, и на то есть прекрасная причина - твой День Ангела. Прими мои самые теплые поздравления и самые искренние пожелания: пусть ты и твой Ангел будете нераздельны, все мечты достижимы, а желания выполнимы!"

"С Днем Ангела. От всего сердца желаю вам счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит ваши молитвы, пусть небеса дарят силы на славные дела!"

"Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, когда мы верим в Бога. Вера в добро помогает видеть истину на жизненном перекрестке, а лично ангел оставляет знаки и подсказки для взвешенных решений. Я тебе желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел впереди тебя и защищал от жизненных проблем. С днем ангела!".