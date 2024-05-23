ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День ангела 24 мая: крутые поздравления, которые тронут всех до слез

Четверг 23 мая 2024 22:02
UA EN RU
День ангела 24 мая: крутые поздравления, которые тронут всех до слез Кого поздравить с именинами в пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - трогательный и очень особенный праздник, на который стоит желать не только денег и любви. Подготовьте поздравления для именинников заранее.

Кого поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует день ангела 24 мая

  • Оксана и Ксения
  • Василий и Григорий
  • Иван и Никита
  • Семен и Степан
  • Федор и Дарья.

Красивые стихи на именины на украинском языке

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!"

***

"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"

***

"Мій Ангелику маленький,
Бережи своє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив ти нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!".

Поздравления с днем ангела своими словами

  • "Твое имя сегодня звучит особенно торжественно и красиво, и на то есть прекрасная причина - твой День Ангела. Прими мои самые теплые поздравления и самые искренние пожелания: пусть ты и твой Ангел будете нераздельны, все мечты достижимы, а желания выполнимы!"
  • "С Днем Ангела. От всего сердца желаю вам счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит ваши молитвы, пусть небеса дарят силы на славные дела!"
  • "Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, когда мы верим в Бога. Вера в добро помогает видеть истину на жизненном перекрестке, а лично ангел оставляет знаки и подсказки для взвешенных решений. Я тебе желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел впереди тебя и защищал от жизненных проблем. С днем ангела!".

К слову, ранее стало известно, когда будет день Киева.

Кроме того, недавно мы рассказывали, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ОГО.ua", "Слова.net".

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Праздники
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский