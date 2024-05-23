День ангела 24 мая: крутые поздравления, которые тронут всех до слез
День ангела - трогательный и очень особенный праздник, на который стоит желать не только денег и любви. Подготовьте поздравления для именинников заранее.
Кого поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кто празднует день ангела 24 мая
- Оксана и Ксения
- Василий и Григорий
- Иван и Никита
- Семен и Степан
- Федор и Дарья.
Красивые стихи на именины на украинском языке
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!"
***
"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи своє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив ти нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!".
Поздравления с днем ангела своими словами
- "Твое имя сегодня звучит особенно торжественно и красиво, и на то есть прекрасная причина - твой День Ангела. Прими мои самые теплые поздравления и самые искренние пожелания: пусть ты и твой Ангел будете нераздельны, все мечты достижимы, а желания выполнимы!"
- "С Днем Ангела. От всего сердца желаю вам счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит ваши молитвы, пусть небеса дарят силы на славные дела!"
- "Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, когда мы верим в Бога. Вера в добро помогает видеть истину на жизненном перекрестке, а лично ангел оставляет знаки и подсказки для взвешенных решений. Я тебе желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел впереди тебя и защищал от жизненных проблем. С днем ангела!".
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ОГО.ua", "Слова.net".