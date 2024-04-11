День ангела 12 квітня: кого вітати з іменинами та як зробити це оригінально
Щодня хтось святкує іменини, і якщо ви хочете дивувати друзів та родичів, не забувайте вітати з днем ангела тих, чия важлива дата випадає на сьогодні чи завтра.
У кого іменини 12 квітня, а також як красиво й оригінально привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Топ Вітання", "Поздравок".
Хто святкує день ангела 12 квітня
Привітайте зі святом людей, які при народжені отримали такі імена: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.
Найкращі привітання з іменинами
- "У цей святковий день бажаю, щоб всі твої мрії ставали реальністю. Хай мрії збуваються - а потім з'являються нові, ще амбітніші!"
- "Бажаємо тобі бути витривалим, як марафонець, мудрим, як сова, талановитим, як художник, і багатим, як Білл Гейтс! З Днем ангела!"
- "Щирі вітання з Днем ангела! Бажаю тобі щастя у тій формі, якої ти найбільше прагнеш. Вір у себе і йди до мети, це - найголовніше у житті".
Душевні вірші на день ангела
"Бажаємо вам лише добрих подій,
Ясного сонця, здійснення мрій,
Друзів чудових, кохання міцного,
Більше веселого, менше сумного,
Різних приємностей, класних відпусток,
Щоб в гаманці завжди було густо
Те, що задумали, хай все вдається,
Та добра доля до вас посміхнеться!"
***
"Хай в цю мить та кожен день
Буде щастя поруч з вами,
Хай любов не омине,
Йде до вас всіма шляхами,
Буде світло у душі,
В праці буде хай наснага,
Хай в родині буде мир,
Ніжність, ласка та повага!"
***
"Тебе з днем ангела вітаю!
Щастя й миру в дім бажаю.
Хай здійсняться всі надії,
Любов і радість не покине.
А від мене у дарунок -
Гарний настрій й поцілунок".
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