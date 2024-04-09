Тільки у цих знаків Зодіаку незабаром здійсняться мрії. Карти Таро обіцяють їм щасливий квиток

До кінця тижня представникам чотирьох знаків Зодіаку дуже пощастить. Карти Таро обіцяють їм здійснення бажань. Заповітні мрії перетворяться на реальність, їм дійсно посміхнеться успіх.

Близнюки

Останнім часом ви могли нерідко ховатися в чиїсь тіні. Проте карти Таро радять вам вийти із сутінку та почати діяти. Якщо ви сильно чогось хочете - домагайтеся цього. Невипадкові випадковості допоможуть вам наблизитись до мрії.

Овен

До кінця цього тижня ви зможете виконати усі свої бажання. Однак у гонитві за птахом щастя не забувайте і про рутину. Приділяйте час будинку, сім'ї та своїм близьким. Саме рідні люди допоможуть вам досягти бажаного і знайти цей щасливий квиток.

Стрілець

Швидше за все, вам доведеться зробити крок назад. У минулому ви могли припуститися помилки, яка "загальмувала" вас у теперішньому. І якщо ви знайдете причину своїх невдач, то ваша мрія нарешті здійсниться. Карти Таро радять вам дивитися на всі боки, ви отримаєте важливий знак.

Лев

Цього тижня ви зможете спокійно займатися своїм особистим життям. Якщо у вас ще немає коханої людини - готуйтеся до доленосного знайомства. А якщо ви вже зустріли свою половинку, починайте діяти. Для здійснення мрії вам варто зробити перший крок.