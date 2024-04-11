День ангела 12 апреля: кого поздравить с именинами и как сделать это оригинально

Каждый день кто-то празднует именины, и если вы хотите удивлять друзей и родственников, не забывайте поздравлять с днем ангела тех, чья важная дата выпадает на сегодня или завтра.

У кого именины 12 апреля, а также как красиво и оригинально поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует день ангела 12 апреля

Поздравьте с праздником людей, которые при рождении получили следующие имена: Василий, Давид, Иоанн, Исаак, Сергий и Мария.

Лучшие поздравления с именинами

"В этот праздничный день желаю, чтобы все твои мечты становились реальностью. Пусть мечты сбываются - а потом появляются новые, еще более амбициозные!"

"Желаем тебе быть выносливым, как марафонец, мудрым, как сова, талантливым, как художник, и богатым, как Билл Гейтс! С Днем ангела!"

"Искренние поздравления с Днем ангела! Желаю тебе счастья в той форме, которой ты больше всего стремишься. Верь в себя и иди к цели, это самое главное в жизни".

Душевные стихи на день ангела на украинском языке

"Бажаємо вам лише добрих подій,

Ясного сонця, здійснення мрій,

Друзів чудових, кохання міцного,

Більше веселого, менше сумного,

Різних приємностей, класних відпусток,

Щоб в гаманці завжди було густо

Те, що задумали, хай все вдається,

Та добра доля до вас посміхнеться!"

***

"Хай в цю мить та кожен день

Буде щастя поруч з вами,

Хай любов не омине,

Йде до вас всіма шляхами,

Буде світло у душі,

В праці буде хай наснага,

Хай в родині буде мир,

Ніжність, ласка та повага!"

***

"Тебе з днем ангела вітаю!

Щастя й миру в дім бажаю.

Хай здійсняться всі надії,

Любов і радість не покине.

А від мене у дарунок -

Гарний настрій й поцілунок".