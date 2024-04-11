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День ангела 12 апреля: кого поздравить с именинами и как сделать это оригинально

Четверг 11 апреля 2024 22:01
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День ангела 12 апреля: кого поздравить с именинами и как сделать это оригинально Кто празднует именины 12 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Каждый день кто-то празднует именины, и если вы хотите удивлять друзей и родственников, не забывайте поздравлять с днем ангела тех, чья важная дата выпадает на сегодня или завтра.

У кого именины 12 апреля, а также как красиво и оригинально поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Топ Вітання", "Поздравок".

Кто празднует день ангела 12 апреля

Поздравьте с праздником людей, которые при рождении получили следующие имена: Василий, Давид, Иоанн, Исаак, Сергий и Мария.

Лучшие поздравления с именинами

  • "В этот праздничный день желаю, чтобы все твои мечты становились реальностью. Пусть мечты сбываются - а потом появляются новые, еще более амбициозные!"
  • "Желаем тебе быть выносливым, как марафонец, мудрым, как сова, талантливым, как художник, и богатым, как Билл Гейтс! С Днем ангела!"
  • "Искренние поздравления с Днем ангела! Желаю тебе счастья в той форме, которой ты больше всего стремишься. Верь в себя и иди к цели, это самое главное в жизни".

Душевные стихи на день ангела на украинском языке

"Бажаємо вам лише добрих подій,
Ясного сонця, здійснення мрій,
Друзів чудових, кохання міцного,
Більше веселого, менше сумного,
Різних приємностей, класних відпусток,
Щоб в гаманці завжди було густо
Те, що задумали, хай все вдається,
Та добра доля до вас посміхнеться!"

***

"Хай в цю мить та кожен день
Буде щастя поруч з вами,
Хай любов не омине,
Йде до вас всіма шляхами,
Буде світло у душі,
В праці буде хай наснага,
Хай в родині буде мир,
Ніжність, ласка та повага!"

***

"Тебе з днем ангела вітаю!
Щастя й миру в дім бажаю.
Хай здійсняться всі надії,
Любов і радість не покине.
А від мене у дарунок -
Гарний настрій й поцілунок".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что только у этих знаков Зодиака скоро сбудутся мечты.

Кроме того, недавно стало известно, сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период.

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