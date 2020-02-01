Дело Шеремета: Ада Роговцева обратилась к украинцам

Ада Роговцева (фото: instagram.com/oleksandr_ponomarov_official)

Ада Роговцева поддержала фугурантку дела Юлию Кузьменко

Убийство Павла Шеремета было объявлено раскрытым спустя 3,5 года после громкого преступления, и в МВД называют подозреваемыми пятерых фигурантов, среди которых хирург и волонтер Юлия Кузьменко. Тем не менее, следствие постоянно сталкивается с разными нестыковками, и недавно было принято решение провести дополнительные розыскные действия.

Около недели назад суд изменил меру пресечения другой подозреваемой - ветерану АТО Ирине Грищенко - с ареста на круглосуточный домашний арест. Кроме того, медсестру Яну Дугарь отправили под ночной домашний арест.

Ходатайства об изменении мер в отношении третьей женщины-фигурантки дела об убийстве журналиста Печерский суд рассмотрит уже 3 февраля.

Поддержать ее решила легендарная артистка театра и кино Ада Роговцева. Герой Украины записала видеообращение на странице "Free Dr Yulia Kuzmenko" в Facebook.

Актриса зачитала письмо Кузьменко, написанное из СИЗО. Напомним, что девушка задержана уже 52 дня назад.

Хирург и волонтер написала, что находится в депрессии, но ко всей сложившийся ситуации относится по философски.

"Я привыкла умирать от усталости, проехав сотни километров, доползать домой, а утром бодренько собираться на работу. Я привыкла жить. Верните мне мою усталость, я так давно на нее не жаловалась", - прочитала Роговцева слова Кузьменко о том, что она скучает по своей волонтерской работе на Донбассе в зоне проведения ООС.

После этого актриса призвала украинцев сделать так, чтобы Кузьменко была освобождена.

"Это письмо Юлии Кузьменко из тюрьмы. Врач, которая спасла сотни жизней, которая организовала тонны помощи для армии. Наш общий долг - сделать так, чтобы Юля сегодня была дома с семьей, а не в тюрьме", - обратилась Роговцева к гражданам.

Дело Павла Шеремета: Ада Роговцева поддержала Юлию Кузьменко и обратилась к украинцам