ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В деле Шеремета проведут дополнительные розыскные действия

Новости » Политика     29.01.2020 - 18:56
В деле Шеремета проведут дополнительные розыскные действия
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Сейчас за совершение умышленного убийства Шеремета сообщено о подозрении трем лицам

В деле убийства журналиста Павла Шеремета прокуроры Офиса Генерального прокурора предоставили письменные указания следователям полиции, которые проведут дополнительные розыскные действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что 28 января 2020 года прокуроры Офиса Генерального прокурора предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных действий в уголовном производстве, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

"В том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов. Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства", - говорится в сообщении.

Напомним, в деле Шеремета следователи намерены просить в Офиса генпрокурора о продлении сроков досудебного следствия. Как отметил прокурор по делу Сергей Зузак, срок досудебного расследования завершается 12 февраля. Однако его могут продлить до июня 2020 года. В частности, по словам прокурора, это необходимо "для установления истины в деле".

Как сообщало РБК-Украина, 24 января Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.

Как известно, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

Прокуроры в деле Шеремета будут просить продлить срок расследования Глава правоохранительного комитета Рады допустил увольнение Авакова
Новости Украины следствиеПавел Шеремет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь