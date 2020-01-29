В деле Шеремета проведут дополнительные розыскные действия

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Сейчас за совершение умышленного убийства Шеремета сообщено о подозрении трем лицам

В деле убийства журналиста Павла Шеремета прокуроры Офиса Генерального прокурора предоставили письменные указания следователям полиции, которые проведут дополнительные розыскные действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что 28 января 2020 года прокуроры Офиса Генерального прокурора предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных действий в уголовном производстве, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

"В том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов. Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства", - говорится в сообщении.

Напомним, в деле Шеремета следователи намерены просить в Офиса генпрокурора о продлении сроков досудебного следствия. Как отметил прокурор по делу Сергей Зузак, срок досудебного расследования завершается 12 февраля. Однако его могут продлить до июня 2020 года. В частности, по словам прокурора, это необходимо "для установления истины в деле".

Как сообщало РБК-Украина, 24 января Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.

Как известно, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.