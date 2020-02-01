Справа Шеремета: Ада Роговцева звернулася до українців

Ада Роговцева (фото: instagram.com/oleksandr_ponomarov_official)

Ада Роговцева підтримала фугурантку справи Юлію Кузьменко

Вбивство Павла Шеремета було оголошено розкритим через 3,5 роки після гучного злочину, і в МВС називають підозрюваними п'ятьох фігурантів, серед яких хірург і волонтерка Юлія Кузьменко. Тим не менш, слідство постійно стикається з різними розбіжностями, і нещодавно було прийнято рішення провести додаткові слідчі дії.

Близько тижня тому суд змінив запобіжний захід інший підозрюваній - ветеранці АТО Ірині Грищенко - з арешту на цілодобовий домашній арешт. Крім того, медсестру Яну Дугарь відправили під нічний домашній арешт.

Клопотання про зміну заходів щодо третьої жінки-фігурантки справи про вбивство журналіста Печерський суд розгляне вже 3 лютого.

Підтримати її вирішила легендарна артистка театру і кіно Ада Роговцева. Герой України записала відеозвернення на сторінці "Free Dr Yulia Kuzmenko" у Facebook.

Актриса зачитала лист Кузьменко, написане з СІЗО. Нагадаємо, що дівчина затримана вже 52 дні тому.

Хірург і волонтерка написала, що знаходиться в депресії, але до всієї цієї ситуації ставиться по-філософськи.

"Я звикла вмирати від втоми, проїхавши сотні кілометрів, доповзати додому, а вранці бадьоро збиратися на роботу. Я звикла жити. Поверніть мені мою втому, я так давно на неї не скаржилася", - прочитала Роговцева слова Кузьменко про те, що вона сумує за своєю волонтерською роботою на Донбасі в зоні проведення ООС.

Після цього актриса закликала українців зробити так, щоб Кузьменко біла звільнена.

"Цей лист Юлії Кузьменко з в'язниці. Лікарка, яка врятувала сотні життів, яка організувала тонни допомоги для армії. Наш спільний обов'язок - зробити так, щоб Юля сьогодні була вдома з родиною, а не у в'язниці", - звернулася Роговцева до громадян.

Справа Павла Шеремета: Ада Роговцева підтримала Юлію Кузьменко і звернулася до українців