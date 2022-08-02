Не делайте жареную пищу ядом! Как безопасно и полезно готовить на сковородке

Почему жареная пища может быть врагом здоровью

Жирность. Обычно жарят на растительном масле или животном жире. Соответственно, жареное блюдо жирнее вареного или печеного.

Процесс жарки изменяет качество пищи и в разы увеличивает ее калорийность, появляется избыток жира в пище.

Обугливание. Вкусная хрустящая корочка имеет очень низкую питательную ценность. Чем глубже прожарена и толще корка, тем меньше белка усвоит ваш организм из такой пищи.

Канцерогены. Этот пункт - ключевой. Диетолог отмечает, что канцерогенные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке, действительно очень ядовиты. Они появляются, когда "точка дымления" жира превышается.

Это температура, при которой масло в буквальном смысле дымит. Именно после точки дымления в жире лавинообразно образуются канцерогены. Если масло задымилось, его надо выливать - немедленно.

Чем темнее цвет корочки вашей пищи, тем больше вредных веществ (канцерогенов) в ней содержится.⁣⁣⁣⁣⠀

Жарка будет безопасной, если:

у вас нет проблем со здоровьем,

вы употребляете умеренно жареную пищу,

вы готовите на небольшом количестве масла,

вы следите за температурой жарки.

В противном случае есть все шансы сделать блюдо не только чрезмерно жирным, но и ядовитым.⁣⁣⠀⁣⁣⠀